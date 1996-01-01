Реки Приморья из себя не вышли

Сильные дожди, прошедшие в начале июля в Приморье, не привели к наводнениям.

Зона сильных осадков охватила южную часть края. В период с 1 по 6 июля в Хасанском районе выпало 104-185 мм осадков, в Уссурийском, Надеждинском, Шкотовском, Партизанском районах - 70-103 мм, что составляет от одной до полутора месячных норм осадков.

Прошедшие дожди вызвали подъем уровней воды на реках южных районов края, наиболее сильный подъем воды наблюдался в Хасанском районе. На реках Амба и Цукановка общий подъем уровня воды составил 0,8-1,2 м. На реках Партизанская, Шкотовка, Артемовка, Раздольная подъем уровня воды не превышал 0,6 м. Но выхода воды на пойму, подтоплений хозяйственных объектов не наблюдалось. С 7 июля уровень воды в реках южных районов начал понижаться. Ожидается дальнейший спад уровня.