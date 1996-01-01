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Банда напилила на 100 млн
В Красноармейском районе в лесу задержаны вооруженные люди, которые полгода занимались незаконной рубкой леса. Операцию по задержанию провела группа сотрудников управления федеральной службы по надзору в сфере Природопользования (Росприроднадзора) по Приморскому краю и сотрудники милиции.
У задержанных были изъяты спиленные охотничьи ружья. На месте были обнаружены вагончики, в которых проживали "черные" лесорубы, а также кунги, трактора, пилы, а также спиленный лес разных пород - его вывезли после операции на нескольких автомобилях. Работы вели без разрешения и каких-либо документов. Согласно полученной информации, незаконной добычей леса здесь занимались около полугода. Объем вырубки составлял около 600 кубометров в месяц. По самым скромным предположениям, ущерб за это время, нанесенный природе и государству, - около 100 млн руб. Впрочем, более детально это выясняется. Организатор процесса - некто В. - тоже задержан. Незаконные лесорубы работали на участке, арендованном ООО "Евростандарт", недалеко от села Глубинное.
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