ЧП российского масштаба

Неустановленные военные произвели внутренний подрыв 5-го форта Владивостокской крепости.

Предположительно, военные проводили во внутренних помещениях исторического форта утилизацию боеприпасов. Видимо, неверный расчет заряда привел к частичному разрушению многометровых укреплений. О силе взрыва можно только догадываться - мощнейшие бетонные стены толщиной в несколько метров выворочены и разбросаны вокруг. Не выдержала взрыва и лобовая броня, которая по инженерным расчетам начала XX века должна устоять перед несколькими попаданиями в одну точку снарядов главного корабельного калибра. Практически полностью разрушены гаржевой капонир и убежище противоштурмовой артиллерии.

То, что случилось на одном из фортов Владивостокской крепости, можно назвать чрезвычайным происшествием, и не районного, не городского и даже не краевого масштаба, ведь вся эта система укреплений является историческим и архитектурным памятником федерального значения.

В планы городской и краевой администрации давно входят реставрация и восстановление Владивостокской крепости, создание туристических маршрутов и музеев.

Произошло это в год 100-летия русско-японской войны и 60-летия Второй мировой. Крепость выдержала их, не сделав ни одного выстрела. То, что не смогли сделать враги, делают сегодня российские военные.