Все произошло дома, мгновенно и у меня на глазах. Любимец семьи - бульмастиф, которому на тот момент был год и три месяца, - внезапно бросился в сторону нашей 8-летней дочери Даши, которая спокойно вошла в комнату. Она закричала, закрыв лицо руками, а между пальцами уже текла струйка крови. Через секунду собака сидела на своем месте и смотрела на ребенка колючим взглядом, а мы все находились в состоянии шока.

Домашний триллер

Пса, естественно, очень сильно наказали. У дочери оказалась повреждена слизистая носа, а следы зубов на лице, к счастью, оказались неглубокими и постепенно прошли сами собой. Страшно даже представить, что было бы, сомкни пес свои мощные челюсти в полную силу. В наших головах никак не укладывалось, что заставило собаку броситься на обожаемого ею ребенка. Нам казалось, что пес воспитывается правильно: с одной стороны, он буквально купался в нашей любви, с другой - ему всегда жестко давали понять, что на семейной иерархической лестнице он занимает самую низшую ступень. К тому же, у нас уже был 10-летний опыт воспитания не менее серьезной собаки - ротвейлера, после трагической смерти которой мы и решили завести новую.

Дашкино обожание четвероногого друга сменилось осторожностью, граничащей со страхом, а моя жизнь превратилась в кошмар. Я видела, какими недобрыми взглядами следит бульмастиф за ее перемещениями по квартире, поэтому наедине с собакой дочку больше не оставляла. А пес исподтишка, но все же продолжал "строить" ребенка. Его наказывали, он безропотно все сносил, но продолжал гнуть свою линию.

Вскоре ребенка увезли на пару недель, и в доме воцарился мир и покой. Пес вновь стал послушным, ласковым и веселым, преданно заглядывал в глаза, словно говоря: "Нам хорошо втроем, нам никто больше не нужен". Но во время прогулок я стала замечать, что, видя детей, он заметно нервничает. (Кстати, в людных местах он всегда гулял на поводке и в наморднике).

Возвращение дочери он встретил очень тяжелым взглядом и вновь принялся за свое, а на одной из прогулок, со всего разбега сбил дочь, ударив лапами в грудь, и злорадно наблюдал за моей реакцией. Муж считал, что я преувеличиваю и нагнетаю ситуацию. Расставаться с красавцем-псом, к тому же "медалистом", не желал. До тех пор пока не увидел своими глазами, как дочь, снимая обувь, наклонилась, а в нескольких сантиметрах от ее лица клацнули челюсти собаки, секунду назад находившейся в другом конце прихожей...

"Совет" кинолога

Бульмастиф был клубным, поэтому в тот же день мы отправились к руководителю секции этой породы. Обрисовав ей ситуацию, услышали: "Я наблюдала за вашим кобелем на занятиях. У него действительно есть проблемы с психикой. Что могу посоветовать? Кастрировать. Хотя не гарантирую, что это поможет. Вы правы, лучше его изолировать от ребенка и детей вообще. Продайте его одинокому человеку или бездетной семье - у них проблем не будет. Либо усыпите".

Замечательно. Вообще-то, перед тем как завести бульмастифа, я консультировалась с этим же специалистом: выясняла особенности породы, спрашивала, стоит ли покупать щенка (недешевого, кстати) у конкретного заводчика, не было ли проблем с его предыдущими щенками, выдерживаются ли сроки вязки и т.д. Затем мы оформили членство в клубе, регулярно посещали курсы дрессировки, получили медали на двух выставках, и тут совершенно случайно узнаем о том, что у нас проблемная собака. И дело не в нашем воспитании, а в том, что у пса психика не в порядке. С другой стороны, спасибо, что хоть и с опозданием, но честно все объяснила.

Муж согласился расстаться с собакой. О продаже мы не говорили - как никак член семьи. Усыпить рука не поднималась. Дали объявление, выбрали кандидатуру, честно обо всем предупредили, перерегистрировали владельца, и только после этого отдали собаку. Расставание было тяжелым, плакали все, но выхода не было. Причем мои нервы были настолько расшатаны, что несколько ночей потом мне снились кошмары, в которых наш пес возвращался домой и нападал на ребенка.

Частые вязки?

Годом позже встретила приятельницу и узнала, что у нее живет сестра нашего бульмастифа (ровно на два с половиной месяца старше), то есть ни о каком соблюдении сроков вязки не было и речи. (Вот вам и возможная причина нарушенной психики нашей собаки). В клубе этого не могли не знать. Кстати, "девочка", в отличие от нашего, добрая и ласковая, но внешне абсолютно не соответствует стандартам породы, и ее братья. Причина, думаю, та же - непозволительно частые вязки.

Сегодня на улицах города можно видеть массу "бракованных" собак крупных пород, приобретенных невесть где, воспитывающихся кое-как и неизвестно кем, что само по себе представляет большую угрозу для окружающих. То и дело происходят жуткие кровавые случаи с их участием. Ужесточение наказания за выгул животных без поводков и намордников, ситуацию, безусловно, улучшит, но до конца не решит. Пока не будет наведен порядок в клубах (сегодня они, видимо, готовы регистрировать всех "элитных" щенков без разбора, лишь бы взносы платили) и введено наказание за безграмотное и бессистемное разведение собак, порядка не будет.