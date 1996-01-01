Собака бывает кусачей...

В "ЗР" за 23 июня был опубликован материал "Осторожно, злая собака!" - рассказ о нападении американского бульдога, которого выгуливали без намордника, на спаниеля. Бедолагу прооперировали, имеются соответствующие справки и квитанции. Тем не менее хозяева американского бульдога отказались возместить расходы, связанные лечением спаниеля. После чего пострадавшая сторона обратилась в суд.

На другой день после выхода материала электронный почтовый ящик "ЗР" едва не лопнул от посланий. Причем на публикацию откликнулись как сторонники хозяйки американского бульдога, так и ее противники. Первые лили грязь на хозяев спаниеля, обвиняли нашего журналиста в продажности и получении взятки за написание "клеветнической" статьи, а также грозились больше не читать "ЗР". Как им будет угодно, но в это верится с трудом. Их оппоненты подошли к этому ЧП взвешенно, согласившись, что во Владивостоке все-таки существует проблема выгула собак без намордников.

В этом номере "ЗР" мы решили дать слово и тем и другим, иногда без указания авторства. Мы не сможем опубликовать все высказывания наших читателей, поэтому представляем наиболее примечательные и конструктивные. Другие мнения вы можете прочитать на форуме интернет-газеты ZRPRESS.ru, там же вы можете оставить свое мнение.

Собака абсолютно адекватна

- Какое вранье! Это возмутительно! Почему вы не выслушали другую сторону? Почему вы не поговорили со свидетелем этого происшествия? Спаниель в наморднике? Ха-ха-ха! Спросите у соседей, видели ли они этого спаниеля в наморднике. Может быть, только сейчас, после этого случая.

Я хорошо знаю эту собаку и ее хозяев. Собака абсолютно адекватна, она отпустила спаниеля, который сам подлетел под ноги входящему в подъезд американскому бульдогу, сразу по команде "фу". Если бы американский бульдог вытворял со спаниелем то, что вы описываете, то спаниель бы не выжил...

Жизнь - дерьмо!

- Молодцы! Даешь город для людей, а не для собак! После таких материалов у вас стало больше читателей и подписчиков! Сколько людей слышало фразу: "А она не кусается", после которой какая-нибудь тварь вцеплялась мертвой хваткой им в ноги, руки и пр. Этих бессовестных собачников нужно реально и сурово наказывать. Жизнь у нас, как известно, и так не сахар. Так зачем же в нее добавлять собачьего дерьма?

Случаев нападения масса

- В последнее время меня поразило большое количество собак крупных пород, таких как ротвейлеры, доги, стаффы и т.д., с которыми прохаживаются различные крутые парни и сексапильные девицы, ведя их без намордника, а иногда даже и без поводка. Я не говорю уже о том, что эти собаки справляют свою нужду там, где им придет в голову. Удержать такую собаку очень сложно, особенно когда она почувствовала вкус крови. В нашей стране имеется масса случаев нападения собак на людей, в том числе и на детей. Я побывал в более чем 40 странах. И в таких цивилизованных государствах, как Япония, США, Канада, Сингапур, Швеция, Германия, Англия и др., я не встречал ни одной крупной собаки, которая бы шла со своим хозяином по улицам города без намордника, без поводка и жесткого ошейника... - Директор ООО "Орион Сервис" В.Н. ДУРАСОВ.

Собаки не пишут на стенах подъездов

- Вам мешает собачье дерьмо? А сколько собачники просят у города выделить площадки для выгула собак? Между прочим, с крупными породами люди стараются уйти гулять подальше от домов, чтобы можно было хорошо собаку выгулять. Возле дома гадят в основном маленькие собачки, принадлежащие бабулькам и дедулькам. По человеку зачастую видно, рос он с животными или в нем воспитывали ненависть к ним. Не собаки пишут на стенах в подъездах, бросают бычки и бьют бутылки, поджигают почтовые ящики и дверные звонки...

Подъезд - место особого внимания

- Спаниель в наморднике - это вообще что-то из области фантастики, а жаль. Среди собак этой породы довольно много агрессивных и неуправляемых особей. Заводчикам спаниелей известна эта породная проблема, многие скрывают сей факт. В первую очередь страдают от покусов владельцы таких собак.

...Правильно пишет эксперт-кинолог 2 категории - виноваты хозяева собак. В данном случае - оба хозяина. Первый - потому что вел неуправляемую собаку без поводка, второй - без намордника (в котором нужно держать крупных собак, особенно в подъезде). Подъезд - место, где нужно особое внимание. Территорию подъезда собака, неважно крупная или мелкая, может считать своей. Стычки и выяснения отношений в подъездах просто неизбежны.

Нормативные документы необходимы

- Статья "Осторожно, злая собака!" задевает очень больную тему городской жизни. Действительно, между владельцами животных возникает немало конфликтов, немало проблем и у тех, кто живет по соседству.

Закон Приморского края "Об административных правонарушениях", принятый в 2004 году регламентирует вопросы содержания домашних животных, но не детализирует их. В частности, он подразумевает наказание за выгул собак без намордника и без поводка в не установленных для выгула местах. Но ведь на сегодняшний день во Владивостоке нет утвержденного перечня таких площадок.

Дума города Владивостока первого созыва еще в 2001 году рассматривала проект решения "Об утверждении правил содержания собак и кошек", но тогда документ не был принят, поскольку не был определен механизм финансирования этих мероприятий.

Дума второго созыва продолжила работу над этим вопросом, им занимается постоянная комиссия по социальной политике. Мы намерены обязательно довести дело до конца, потому что нормативные документы по содержанию животных необходимы.

Такое положение должно быть подробным, детализированным и предусматривать интересы как владельцев собак и кошек, так и интересы остальных граждан. - Председатель Думы города Владивостока Виталий СУББОТИН.

От редакции

Как стало известно "ЗР", вечером 4 июня 2005 года на улице Тунгусской произошло нападение крупного стаффа на человека. Собаку выгуливали без намордника. Пострадавший обратился за медицинской помощью, на хозяина пса был наложен административный штраф, а собаку усыпили.

26 июня, в 21.30 на улице Калинина, 149 два крупных американских стаффорширдских терьера напали на 25-летнего мужчину. После чего он попал в больницу с рваными ранами на ногах и руках, а также порванным ухом. Собаки также бегали по улице без намордников. Как стало известно "ЗР", это не первый случай нападения этих псов на человека. Сейчас этим делом занимается милиция Первомайского района.

"ЗР" обращается с запросом к администрации и УВД города Владивостока, почему в столице Приморья не работает Закон Приморского края "Об административных нарушениях", принятый 29 сентября 2004 года, где черным по белому расписаны меры наказания за "Ненадлежащее содержание животных и птиц", см. ст. 36, часть 1. И почему бездействует Положение "О порядке содержания и отлова животных в городе Владивостоке", утвержденное постановлением администрации города Владивостока № 629 от 14.04.1999 года. Или мы ждем очередной трагедии?