Через пять лет служить будет некому

Начиная с 2008 года число молодых людей, подлежащих призыву, сократится вдвое.

Это не голословное утверждение, а факты, основанные на статистических данных. Пока на самом верху ломают копья по поводу многократного сокращения военных кафедр и профильных институтов при гражданских вузах, призывной контингент продолжает сокращаться и к 2008-2010 году составит 50% от сегодняшнего уровня.

Как стало известно из достоверного источника, попытки увязать сокращение кафедр с низкой потребностью армии и флота в военных специалистах не более чем фикция. Проблема прозаична и тревожна одновременно. Если присмотреться повнимательнее к ситуации, то 2008 год, когда окончательно будут урезаны военные кафедры в вузах, выбран отнюдь не случайно. Именно в 2008 году начнут призываться юноши 1990 года рождения, когда был отмечен самый низкий уровень рождаемости мальчиков за всю (!) историю России.

Также источник сообщил, что перевод армии и флота на контрактную основу малоперспективен в будущем, и не потому, что у молодежи нет желания. Оно, как говорят опросы, есть, но для этого необходимо решить две проблемы. Во-первых, финансирования и жилья. Во-вторых, покончить с внутренним раздраем в стране и в первую очередь на Северном Кавказе.

В противном случае России уготована судьба сырьевого придатка. "Мы просто будем не в состоянии отстоять свои территории", - резюмировал наш компетентный источник.