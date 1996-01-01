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Через пять лет служить будет некому

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Начиная с 2008 года число молодых людей, подлежащих призыву, сократится вдвое.

Это не голословное утверждение, а факты, основанные на статистических данных. Пока на самом верху ломают копья по поводу многократного сокращения военных кафедр и профильных институтов при гражданских вузах, призывной контингент продолжает сокращаться и к 2008-2010 году составит 50% от сегодняшнего уровня.

Как стало известно из достоверного источника, попытки увязать сокращение кафедр с низкой потребностью армии и флота в военных специалистах не более чем фикция. Проблема прозаична и тревожна одновременно. Если присмотреться повнимательнее к ситуации, то 2008 год, когда окончательно будут урезаны военные кафедры в вузах, выбран отнюдь не случайно. Именно в 2008 году начнут призываться юноши 1990 года рождения, когда был отмечен самый низкий уровень рождаемости мальчиков за всю (!) историю России.

Также источник сообщил, что перевод армии и флота на контрактную основу малоперспективен в будущем, и не потому, что у молодежи нет желания. Оно, как говорят опросы, есть, но для этого необходимо решить две проблемы. Во-первых, финансирования и жилья. Во-вторых, покончить с внутренним раздраем в стране и в первую очередь на Северном Кавказе.

В противном случае России уготована судьба сырьевого придатка. "Мы просто будем не в состоянии отстоять свои территории", - резюмировал наш компетентный источник.

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