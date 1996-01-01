В армию с 20 лет?

На веб-сайте уполномоченного по правам человека в России Владимира ЛУКИНА был опубликован доклад, посвященный защите прав граждан, проходящих военную службу по призыву. Доклад был представлен на следующий день после встречи с министром обороны Сергеем ИВАНОВЫМ, на которой, в частности, было принято решение о совместных инспекциях воинских частей. Представляем читателям некоторые выдержки из доклада.

"...Установить призывной возраст в 20 лет... К 18 годам молодые люди, даже окончив школу, зачастую не успевают сформироваться как личность, социально и психологически незрелы, легко поддаются негативному внешнему влиянию и в силу этого не вполне готовы к военной службе, в частности к тому, чтобы с должной ответственностью и достоинством выполнять свои обязанности и отстаивать свои права. Все эти возрастные "недостатки", как правило, исчезают или минимизируются к 20-21 году".

Эта позиция доклада не нашла понимания в Минобороны.

- Международный опыт говорит о том, что призывной возраст идет с 18 лет, - заявили в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба, ведающем призывом. - В США на контракт берут с 17, а в исключительных случаях - даже с 16 лет. Все просчитано с медицинской и психологической точек зрения, и не надо ломать систему, оказываясь в очередной раз впереди планеты.

"...Система отсрочек от призыва на военную службу должна быть закреплена в Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе"... Ограничить право на отсрочку для студентов, обучающихся на так называемых коммерческих отделениях вузов, гибко обусловив его реальными и объективно контролируемыми успехами в учебе.

...Пришло время подумать о разработке системы поощрения добросовестных призывников, которые приходят в назначенное время на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. Для них следует, возможно, предусмотреть такую меру поощрения, как выбор рода войск или возможность подписать контракт в начале военной службы.

...Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, если срок их военной службы составляет не менее 12 месяцев.

...Возможно, было бы целесообразно вновь вернуться к проработке вопроса о создании института военной полиции, которая взяла бы на себя оперативно-розыскные и следственные функции, несение патрульно-постовой службы, конвоирование задержанных, охрану и досмотр военных грузов. Принципиально важно при этом, чтобы органы военной полиции строились не по гарнизонно-окружной, а по территориальной схеме, не находились в подчинении у военного командования и финансировались по отдельной статье бюджета.

...Стоило бы подумать о комплектовании частей преимущественно выходцами из одной местности... Заслуживает также предметного обсуждения и идея возвращения к практике комплектования отдельных частей по этническому признаку в том понимании, что такие части будут позиционироваться как элитные, а никак не вспомогательные. Серьезные аргументы существуют как "за", так и "против" этой идеи. Не следует, однако, забывать, что практика комплектования отдельных частей по этническому признаку неплохо зарекомендовала себя в Вооруженных силах Российской империи. В настоящее время она эффективно применяется и в вооруженных силах ряда иностранных государств.

...Привлечение военнослужащих срочной службы к работам, не обусловленным исполнением обязанностей военной службы, должно быть с полным на то основанием признано принудительным трудом и, следовательно, недопустимо.

...Должна идти речь об очень существенном, в разы, повышении денежного довольствия военнослужащих срочной службы.

...Практика свидетельствует о необходимости возвращения такой меры, как дисциплинарный арест с содержанием на гауптвахте... Сейчас подозреваемые в совершении преступления военнослужащие могут содержаться под арестом только по решению суда сроком не более 48 часов... При этом условия содержания на гауптвахте не должны нарушать права человека, обеспечение которых предусмотрено законодательством и международными обязательствами Российской Федерации".