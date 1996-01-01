Крестьянский набор

В понедельник была подведена предпоследняя черта под очередным весенним призывом граждан на военную службу. Последнее слово должен будет сказать губернатор края Сергей ДАРЬКИН, как председатель краевой призывной комиссии. А он должен гордиться своим Военным комиссариатом и молодежью края.

Беседы в прокуратуре

По итогам призыва "Весна-2005" Приморский край впервые за многие годы занял первое место в Дальневосточном федеральном округе. План Генерального штаба по призывникам был выполнен и, как бы в свете пацифистских настроений в обществе смешно ни звучало, по некоторым категориям призывников даже перевыполнен. Речь идет о ранее судимых призывниках, отправляемых, как правило, в строительные части Министерства обороны. Наряд, спущенный из Генштаба, требовал от Приморья 58 человек, в то время как край мог поставить "под лопату" в три раза больше. Остальных пришлось уже со сборного пункта отправить по домам до осени.

В остальном Приморский край выглядел молодцом. Даже матерые ветераны военкоматов, через которых прошли десятки, если не сотни тысяч призывников, отмечают отличную организацию проведения призыва, слаженную совместную работу комитета солдатских матерей, правоохранительных органов, прокуратуры и комиссариатов.

Не на последнем месте стоит военно-патриотическая работа, проведенная районными администрациями и военкоматами в канун празднования 60-летия Великой Победы. Как считает начальник 2-го отделения военного комиссариата края полковник Анатолий СЕРКОВ, именно на волне патриотизма молодые люди, подлежащие призыву, не стали искать лазейки для уклонения от службы.

Под ружье удалось поставить даже тех, кто находился "в бегах" не один год. Кого-то убедили в районном военкомате, кто-то прислушался к советам родных и близких, а с кем-то доверительно поговорили в прокуратуре...

Кстати, особо невменяемых, стоящих на антивоенных позициях не на жизнь, а на смерть, коих в этот призыв оказалось в два раза меньше по сравнению с прошлой осенью, приглашали опять же в прокуратуру, где предлагали ознакомиться с Уголовным кодексом. После таких бесед желания служить не возникло только у семерых человек. Пятеро из них пополнят государственную казну на 30 тыс. рублей каждый, именно такой штраф предусматривает закон для уклонистов, а двое самых непримиримых отправятся в тюрьму.

Альтернативная служба не стала массовой

На этот раз практически не возникло вопросов с военно-врачебными комиссиями. Однако очень много было призывников с психическими отклонениями. Таких за один призыв набралось почти 400 человек. Судя по данным краевого военного комиссариата, альтернативная служба в Приморье так и не стала массовой. Если осенью служить сиделками и санитарами в медучреждениях различного профиля изъявили желание 22 человека, из которых семерым по различным причинам было отказано, то в весенний призыв было рассмотрено только семь заявок. Более того, альтернативная служба оказалась своего рода тестом на чистоту помыслов призывников и их религиозную принадлежность.

Анатолий Серков рассказал случай, когда призывник клялся, что он верующий и не имеет право брать в руки оружие. Но когда вместо автомата ему предложили убирать за психически нездоровыми людьми судно с продуктами жизнедеятельности, от былой религиозности не осталось и следа.

Встречаются и те, кто решил без высшего образования на время призыва перекантоваться в милиции, МЧС, пожарных частях. Но с 1 апреля этого года прием в эти структуры без прохождения армейской службы стал невозможен. Тем же, кто без высшего образования продолжает работать в этих структурах, придется очень постараться, чтобы в конечном итоге уже осенью не пополнить ряды Вооруженных сил на должностях рядового и сержантского состава.

Кстати, благодаря этим поправкам к Закону "О воинской службе", призывной контингент серьезно пополнился. Спокойнее чувствуют себя обладатели дипломов о высшем образовании. Они могут продолжать работать в милиции, МЧС и пожарных частях на благо граждан. На таких людей распространяется отсрочка, действие которой может продолжаться вплоть до 27 лет, когда заканчивается призывной возраст.

Приморцы далеко не уедут

Как и в предыдущие наборы, основным контингентом стали молодые люди из сельской глубинки с образованием ниже среднего, на долю которых пришлось почти 80% от общего числа призывников.

Большинство призывников, а это около 70%, будут проходить службу в Дальневосточном и Сибирском военных округах, погранслужбе ФСБ и на Тихоокеанском флоте. Если чей-то сын похвастался своей будущей службой в какой-нибудь приморской части, а первое письмо прислал из Мурманска, не стоит паниковать. Как пояснил полковник Серков, после подготовки в учебном подразделении солдат вернется служить в Приморье. Дело в том, что на территории края есть части, специалистов для которых готовят в других регионах страны.

Что касается "горячих точек", то судить о том, попадет ли туда кто-нибудь из приморцев, можно не раньше чем через полгода, когда сегодняшние призывники отслужат в учебных подразделениях.

Что ж, призыв "Весна-2005" закончился, но уже через неделю-другую военкоматы начнут работу по подготовке к "Осени-2005". Борьба за призывника продолжается...