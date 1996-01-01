Умереть можно и от виагры

Декан фармацевтического факультета, профессор кафедры фармакологии, доктор биологических наук Юрий ХОТИМЧЕНКО:

- Официальной информации о том, что китайские таблетки для похудания привели к осложнению или даже гибели людей, нет. Наши специалисты не знают состава данных добавок, поэтому сказать определенно, можно их принимать без угрозы для здоровья или нет, никто не берется. Но известно, что эти лекарства не зарегистрированы в России, а значит, запрещены к реализации.

Ни одно лекарство не появится в аптеке без регистрационного удостоверения или гигиенического заключения. Именно поэтому в аптеках не может быть незарегистрированных китайских препаратов. Что же касается биологически активных добавок (БАД), то их продают, как известно, не только в аптеках. А сетевой маркетинг - процесс вообще неконтролируемый. И все почему? Потому что закон о лекарствах есть, а закона о БАДах нет, и вряд ли он в ближайшее время появится.

Приморцы привозили и будут привозить лекарства и добавки из КНР, это личный выбор каждого. Хотя, конечно, хотелось бы предостеречь: вы рискуете, употребляя неизвестные медикаменты. Никто не спорит, в Китае много замечательных, уникальных по своим свойствам и составу лекарств, но так же, как и у нас, там можно нарваться на подделку.

Существует мировая статистика гибели людей от лекарственных препаратов. Умереть можно даже от аспирина или, например, от виагры, так как есть противопоказания, на которые люди не обращают внимания. По БАДам статистики нет. Но нужно иметь в виду, что 90% биологически активных добавок состоят из растений, и какое из них вызовет у вас аллергию, неизвестно.