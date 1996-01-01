Китайцы перейдут границу

Соглашение о статусе сил, необходимое для проведения первых в истории российско-китайских военных учений "Содружество-2005", будет подписано не ранее конца июля этого года.

Российско-китайские учения "Содружество-2005" планируется провести с 18 по 25 августа 2005 года в три этапа. Первый этап состоится 18-19 августа на территории Дальневосточного военного округа. Он пройдет во Владивостоке в формате военно-политических консультаций на уровне начальников Генеральных штабов России и КНР. Российская сторона на учениях будет представлена примерно 3 тыс. военнослужащих из состава ВВС, ВДВ и ВМФ, китайская - более чем 5 тыс. солдат и офицеров.

В учениях будут задействованы два стратегических ракетоносца Ту-95МС, четыре дальних бомбардировщика Ту-22МЗ, звено модернизированных истребителей фронтовой авиации Су-27СМ ВВС России. Договоренность о проведении первых в истории совместных российско-китайских военных учений была достигнута в ходе визита министра обороны РФ Сергея ИВАНОВА в Китай 12-13 декабря. Их цель - отработка взаимодействия сторон при отражении террористических атак. В учениях будут задействованы рота десантников Псковской 76-й дивизии ВДВ, морпехи и корабли ТОФ.