Остров Владивосток

Самый сильный за последние два года циклон пронесся над Владивостоком и южными районами края. Месячная норма осадков (до 115 мм) выпала только за одни сутки 4 июля.

Полностью на некоторое время прекращалось движение автотранспорта по трассе Раздольное-Хасан из-за размыва дорожного полотна на 8 километрах трассы. Сейчас движение уже восстановлено.

Во Владивостоке вода превратила в острова дома, расположенные в низинах на улицах Спортивной, Пограничной, Борисенко, Школьной, Бородинской, Снеговой. Из подтопленных домов аварийные бригады эвакуировали 25 человек.

На Луговой по озеру, которое образовалось на месте площади, плавали голубые био-туалеты. Люди, которые и в такой ситуации не потеряли чувство юмора, кричали друг другу: "За буйки не заплывать". Досталось автомобилистам - во Владивостоке было нарушено движение автотранспорта по ул. Школьная, Спортивная, 3-я Рабочая, Камская, Пограничная, на площади Луговая, в районах стадиона "Строитель" и завода "Радиоприбор". Мало того, что улицы города, особенно в низинной его части, превратились в бурлящие реки, мутные потоки тянули за собой камни размером с футбольный мяч, а из-за плотной стены дождя видимость не превышала 20-30 м.

Подтопленными оказались десятки стоянок, а на некоторых из них, как у стадиона "Строитель", улиц Нефтеветка (под Некрасовским путепроводом), Школьная, Снеговая, площади "Спортивной" под водой оказались десятки машин. Оперативная реакция городских властей позволила спасти 29 автомобилей. Брошенные на затопленные участки "Беларуси" и МТЗ своими скребками сумели выгнать воду из затонов.

Однако автостоянка на проспекте 100-летия, напортив стадиона "Строитель", за один день превратившаяся в озеро глубиной около двух метров, стала водной могилой для десятка автомобилей. Отчаявшись спасти свои машины при помощи эвакуаторов, автолюбители добирались до них на резиновых лодках. Но и это было лишь слабым утешением - что толку в лодке, если салон вчера еще дорогого джипа сегодня по крышу заполнен мутной жижией.

За три дня природного безумства во Владивостоке произошло более 100 аварий, в которых пострадали два десятка человек. Произошло три обрушения подпорных стенок (например, у дома по ул. Аллилуева, 2, построенного по программе "Квартира молодой семье"), и даже один оползень. Земля буквально ушла из-под ног жителей ул. Сабанеева.

Как рассказала начальник пресс-службы ОГИБДД УВД Владивостока Людмила ПАРХОМЕНКО, основным видом дорожно-транспортных происшествий были боковые столкновения. Примечательно, что более половины из них произошло при непосредственном участии гостей приморской столицы.

Во все дни ливня оперативно устранялись повреждения линий электропередач, была восстановлена работа 86 трансформаторных подстанций, проведена откачка воды из подвальных помещений детской клинической больницы, больницы рыбаков и ОАО "Далькомхолод". Спасательные службы обрезали и убирали поваленные деревья. В работах по ликвидации последствий ливневых паводков участвуют 90 человек и 26 единиц техники.

Циклон ушел на восток, но в который раз оставил массу вопросов. Например, кто и когда разберется с ливневками, городскими речками и наспех "сколоченными" новостройками. Даже в тот момент, когда вода стала уходить с площади Спортивной и улиц Пограничной и Камской - своеобразных индикаторов Владивостокского потопа, на некоторых участках Некрасовского путепровода вода только прибывала. Во впадине напротив СШ №38 и под "Ильичевским" мостом бурлили реки, по ширине сопоставимые с р. Суходол в среднем ее течении.

Как отметил губернатор края Сергей ДАРЬКИН, в целом Владивосток успешно встретил стихию. Несмотря на то что на город только за день выпало больше осадков, чем во время тайфуна 2001 г., обошлось без жертв и серьезных разрушений. Напомним, тогда летом 2001 г. во Владивостоке погибли несколько человек и был разрушен мост на Транссибе.

В этом году город был более подготовлен к циклону. Расчищены русла рек, из которых сбрасывается вода из Седанкинского водохранилища, благодаря чему безболезненно прошли контролируемые спуски воды 4 и 5 июля. Только за день 5 июля из водохранилища было сброшено около 1 млн кубометров воды.

Однако губернатор отметил, что система очистки города от ливневых вод сегодня - наиболее слабое место в системе защиты города от циклонов и нуждается в модернизации.