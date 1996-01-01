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Приморские рыбаки не хотят ловить рыбу в нефтяной луже
28 июня состоялась собрание президиума Приморского краевого комитета профсоюза работников рыбного хозяйства, на котором члены президиума высказали негативное отношение к строительству нефтеперевалочного комплекса в бухте Перевозной (он станет составной частью будущего нефтепровода из Восточной Сибири). Рыбаки обратились с соответствующим заявлением в адрес Правительства России и Законодательного собрания Приморского края.
По информации, которую распространил Фонд "Феникс", работники профсоюза уверены, что предполагаемое строительство и дальнейшая эксплуатация нефтеперевалочного комплекса в бухте Перевозной превратят Амурский залив в безжизненную нефтяную лужу, где не выживет ни рыба, ни беспозвоночные, ни водоросли.
Было отмечено, что проход гигантских танкеров к точке заправки, вынесенной почти на 2 километра в глубь залива весьма сложен и опасен, так как эти места изобилуют отмелями и многочисленными островами. В таких условиях посадка на мель и получение пробоин танкерами водоизмещением 100 и более тысяч тонн при подходе на бункеровку является страшной и реальной действительностью, после чего не только весь залив, но и город Владивосток окажутся в зоне экологической катастрофы. Нельзя не учитывать и опасные сейсмические условия района строительства нефтеперевалочного терминала - 7-8 баллов. Неблагоприятные климатические условия района бункеровки - в среднем 137 штормовых дней с преобладающими ветрами северного и южного направлений и большое количество туманных дней (от 23 до 105) еще более усугубляют опасность мореплавания огромных нефтеналивных судов.
Президиум Приморского краевого комитета профсоюза работников рыбного хозяйства постановил потребовать от депутатов Законодательного собрания Приморского края не давать согласия на строительство нефтеперевалочного комплекса в Амурском заливе, направить соответствующее обращение к председателю Правительства России Михаилу ФРАДКОВУ.
Кроме этого, президиум решил ходатайствовать перед Законодательным собранием Приморского края о переносе строительства терминала в другое место, с учетом компетентного мнения ученых в области экологии, природоохранных органов. Кроме того, решено предложить первичным профсоюзным организациям рыбной отрасли обсудить постановление президиума и направить свои решения в Законодательное собрание Приморья. Решено просить Федерацию профсоюзов Приморского края, отраслевые территориальные профсоюзные организации, научно-исследовательские, экологические и природоохранные организации поддержать это постановление в порядке солидарности.
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