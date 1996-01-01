Офицер побил матроса палкой

Во Владивостоке осужден морской офицер, избивший матроса палкой за несоответствие формы уставу.

Капитан второго ранга Вартан КАВАНОСЯН, недовольный "неисполнением своего приказания привести в порядок головной убор", несколько раз ударил подчиненного ему матроса палкой по голове и плечам.

Владивостокский гарнизонный суд при назначении наказания принял во внимание чистосердечное раскаяние Каваносяна, а также то, что он был награжден госнаградами и неоднократно поощрялся. Офицер признан виновным в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, и осужден к штрафу в размере 15 тыс. руб.