Александр Пушкин оказался грабителем

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор двум жителям Комсомольска-на-Амуре Игорю САХАРОВУ и Дмитрию ЕМЕЛИНУ, а также жителю Санкт-Петербурга Александру ПУШКИНУ.

Как сообщили на брифинге в отделе Генпрокуратуры РФ в ДВФО, они признаны виновными в совершении ряда разбойных нападений на магазины, торгующие сотовыми телефонами, и в незаконной перевозке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Всего ими совершено 6 разбойных нападений, в том числе 5 - на магазины, специализирующиеся по продаже сотовых телефонов и 1 - на аптеку. В результате всех разбойных нападений в магазинах было похищено товара на общую сумму около 2 млн. рублей.

За совершение преступлений суд признал И. Сахарова, Д. Емелина и А. Пушкина виновными в совершении этих преступлений и назначил 19, 18 и 17 лет лишения свободы соответственно с содержанием в исправительной колонии строгого режима.