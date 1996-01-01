В суде - дело об упавших лесах

В суд Центрального района г. Хабаровска передано дело по факту обрушения строительных лесов в Хабаровске, повлекшего гибель одного и травмы 7 рабочих.

Как сообщил на пресс-конференции в Хабаровске следователь по особо важным делам отдела генпрокуратуры РФ в ДВФО Сергей ГУБИН-ГРЕБЕННИКОВ, уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО "Гидрант-М" Андрея ЛИСОВЕНКО по ст. 216 ч. 2 - нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Происшествие, в результате которого рухнули строительные леса вокруг медуниверситета, произошло в сентябре прошлого года.