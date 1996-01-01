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В автокатастрофе автобуса обвиняют водителя
В Хабаровске предъявлено обвинение водителю автобуса, упавшего с моста 13 мая, 40-летнему Виталию ЖИТКОВУ.
Как сообщил на брифинге в Хабаровске заместитель прокурора отдела генеральной прокуратуры в ДВФО Константин КОЖЕВНИКОВ, ему инкриминируется статья 264 ч. 3 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 4 до 10 лет, отметил К. Кожевников.
Напомним, что в результате этой трагедии погибли 4 человека и 52 пострадали. 48 человек до сих находятся на амбулаторном лечении, а два человека - в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время суд Центрального района Хабаровска решает вопрос о мере пресечения в отношении В. Житкова.
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