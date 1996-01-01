Хозяйка рыбной горы

Как рассказал заместитель начальника оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Александр ЕРИН, в декабре прошлого года на территории одной из баз, расположенной на Матвеевском шоссе в Хабаровске, оперативники изъяли 15 тонн браконьерски добытых осетровых.

Причем это были уже не тушки запрещенной к вылову рыбы, а расфасованное по большим бумажным пакетам филе, приготовленное к реализации. 40-летняя хозяйка этой крупнейшей на памяти сотрудников милиции партии осетровых, изъятых на Дальнем Востоке, даже успела найти покупателей и взять аванс. Узнав же, что весь товар изъят, а в отношении ее самой Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело, дамочка подалась в бега.

Скрываясь от следствия, она, по оперативной информации, постоянно меняла свое местонахождение, добралась даже до Москвы. А затем решила укрыться на Сахалине. Здесь, в городе Охе, ее и задержала неожиданно нагрянувшая следственно-оперативная группа. И под конвоем доставила в Хабаровск. Как рассказал старший следователь Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры Александр БЕЗУКЛАДНИКОВ, ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Мерой пресечения судом Центрального района Хабаровска был избран арест, она водворена в СИЗО. Можно сказать, беспрецедентный случай - по таким статьям обычно не арестовывают. Но суд учел и характеристики, и поведение беглой "предпринимательницы". Уже установлено, что эта женщина, не имеющая определенного рода занятий, скупала у браконьеров, с целью дальнейшей реализации, осетра и калугу. Рыба была добыта в Амурском лимане, в Николаевском районе, а затем, после переработки, речным транспортом доставлена в Хабаровск.

По словам Александра Безукладникова, вылов одной калуги оценивается в 12,5 тыс. руб., осетра - в 8 тыс. Но браконьеры, а это в основном жители окрестных сел, не имеющие стабильного заработка, прибыль получают гораздо большую. В Хабаровске же охраняемая законом осетрина или калужатина продается перекупщиками в среднем уже по 100-150 руб. за кило. На западе - еще дороже.

Даже если считать не по самому большому счету, изъятая партия осетрового филе, переданная на ответственное хранение представителям Российского фонда федерального имущества, тянет примерно на 1,5 млн руб. Вырученные за продажу деньги в случае признания судом вины следственно-арестованной хозяйки этого добра пойдут в доход государства.

Но чтобы окончательно победить браконьерство, дальневосточные специалисты предлагают вообще запретить легальную реализацию конфискованной продукции. Дабы, как считает Александр Безукладников, не было соблазна для всех, кто имеет отношение к сохранению ресурсов, чтобы не было в природе официальных бумаг для перевозки и продажи браконьерского улова. Уничтожать так называемый конфискант, как того же тигра, вовсе не обязательно - не надо разбазаривать природное богатство. У нас много учреждений - детские дома и сады, воинские части, где весь деликатес примут с большой радостью.

Интересно, что некоторые "добрые люди" уже очень интересовались изъятой партией осетровых. И даже попытались заполучить ее с помощью взятки в 100 тыс. руб. На чем и попались - сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу совместно с работниками прокуратуры задержали самое "заинтересованное лицо", что называется, на горячем - в момент передачи денег. И в истории о благородном филе, добытом заведомо преступным путем, появилось еще одно уголовное дело.