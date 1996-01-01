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Ящуру ставят заслоны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор Виктор ИШАЕВ распорядился ввести на территории края жесткие меры для того, чтобы не допустить проникновения ящура из Амурской области.

По его словам, на дорогах края выставлены посты ГИБДД. На круглосуточное дежурство переведены специалисты ветеринарных служб, приведены в готовность специальные дезинфекционные машины. Санитарный контроль усилен и на границе с Китаем. Из Амурской области в Хабаровский край запрещен ввоз мяса и молока, не прошедших термическую обработку, а также сельскохозяйственных животных (коров, коз, свиней).

Напомним, что лабораторные исследования подтвердили инфекцию ящура у коров поселка Буссе Свободненского района Амурской области. Они были заражены вирусом типа "Азия 1", который на территории страны регистрируется впервые. Предположительно вирус пришел из КНР, однако никакого официального уведомления с китайской стороны о вспышке заболевания не было. К сегодняшнему дню все животные в поселке Буссе уничтожены.

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