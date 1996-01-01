Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мертвое море
Представьте себе: лето, понедельник, полдень, отпуск, пиво, солнце, остров Русский, Мертвое море... А там пятно на воде какое-то прямо на вас несет: это - разлив нефтепродуктов. Ну и ваши действия? Дело в том, что это не выдумка, а настоящая история этой недели. Читатели "ЗР" буквально оборвали наши телефоны: "В бухте Новик на Русском разлив нефтепродуктов из котельной № 43, огромное пятно, которое несет на город... Куда ни звоним - нас посылают!"
Долгий разговор
Нервное возбуждение читателей в какой-то степени можно понять. Если их так же, как и нас, их отшивали в ведомствах, куда они пытались сообщить о разливе. Вот наш диалог с дежурным краевого Управления по ГО и ЧС:
- Кто у вас занимается разливами нефтепродуктов в акватории?
- Не знаю. Я раз в месяц дежурю, ничего здесь не знаю.
Просто интересно было, зачем в управлении по чрезвычайным ситуациям оперативный дежурный, который не знает, куда звонить в чрезвычайной ситуации?
- А кто знает? - продолжаю допрос.
- Не знаю.
- Кто может знать?
- Не знаю.
- Телефон приемной дайте хотя бы или начальника...
После этого трубку взял начальник одного из отделов - как раз по чрезвычайным ситуациям на море.
- Вы знаете об этом происшествии?
- Нет.
- Скажите, ради Бога, куда звонить, чтобы сообщить, чтоб что-то начали делать!
- В природоохрану звоните.
- Назовите телефон.
- У меня под рукой нет.
- "Природоохрана" - это что - природоохранная прокуратура что ли?
- Нет - государственный природный надзор. Или федеральный. Они на Океанском проспекте находятся.
- А позвонить как? Люди - на острове, так что придти туда они не могут.
После этого мне пообещали перезвонить через пять минут и назвать номер телефона, на который можно звонить в ситуациях, подобной этой.
Итак, если можете, запоминайте. Если разлив произошел в акватории города Владивостока, нужно звонить дежурному по тел. 222-333 или оперативному дежурному городского управления ГО и ЧС - 40-28-22. Если за ее пределами - звоните в краевое управление, тел. 406-300, правда, ответ вас вряд ли устроит даже если вы сможете вспомнить номер.
Разлив - не свежий
Но телефоны телефонами, а что происходит после того, как вы дозвонились? От оперативных дежурных информация о произошедшем поступает в Тихоокеанскую спецморинспекцию, куда мы тоже позвонили.
- По бухте Новик? А... вы уже - 288-е. Знаем, но там на самом деле ничего страшного нет. Вчера наши сотрудники в 3 часа дня были на месте, смотрели, что произошло. Вряд ли утечка произошла из котельной, инспектор проверил - котельная сейчас не работает: лето же, там никого нет. Действительно, посреди бухты на воде есть светлые радужные пятна нефтепродуктов, есть пятна у самого причала на траве. Но разлив - не свежий. Если бы он был свежий, чувствовался бы запах. Я думаю разливу - дней пять. Сегодня три инспектора час назад снова поехали на Русский. Разделятся там - пойдут в разные стороны, чтобы охватить большую площадь, проверят, нет ли еще где-то пятен. Ну и поищут возможный источник. Там два судна стоят, может быть, с них что-то слили. Мы думали, что, возможно, загрязнение пошло со свалки, но в том районе вода абсолютно чистая. Сейчас нам главное найти источник загрязнения.
- А с пятном-то что? Его убирают?
- Мы работаем так же, как и вы, - в кабинете за столом. Все сборщики работают только за деньги, а денег нет.
- Город им не платит что ли?
- Вода - федеральная собственность, поэтому город, конечно, давно не платит.
- Так люди говорят, что пятно огромное, что умирает все - рыба, птицы... Туристы расстраиваются, что пятно на Владивосток несет...
- За много лет работы в этой сфере я знаю, что люди склонны гипертрофированно подавать факты. Об этом случае стало известно только потому, что часть пятен отнесло прямо к пирсу, куда несколько раз в день подходят катера, и их увидели тысячи людей. Пятая часть об этом сообщила в разные органы... Могу вас успокоить, что на Владивосток оно не идет. В худшем случае его вынесет в Амурский залив, а оттуда течением в море, правда, может и к берегу Русского прибить - хорошего в этом, конечно, мало...
А как дойдет до дела...
Интересно всегда смотреть репортажи о каких-нибудь очередных учениях по чрезвычайным ситуациям. Как здорово все-таки экстренные службы работают, думаешь в таких случаях. Просто гордость за отечественное ведомство по гражданской обороне возникает. Странно, что в реальных ситуациях этого не происходит - ни работы, ни гордости - один ужас от сознания того, как все будет, если случится (а непременно случится ведь!) что-то серьезное. Ответственные за отдельные чрезвычайные направления не отвечают вообще или отвечают сонными голосами и категорически не знают, кого этими чрезвычайными ситуациями можно немедленно озадачить.
Может, в этих управлениях тренинг какой-нибудь провести среди дежурных, может, им номера телефонов всех служб с ответственными записать и на видное место повесить...
Кстати, нефтепровод в Хасанском районе можно не строить. Вполне можно считать, что мы с вами уже в этом залитом нефтепродуктами МЕРТВОМ МОРЕ. Очередная репетиция маленькой аварии в этот понедельник показала, что не готовы мы ни к большим, ни к масштабным авариям. И самое страшное - готовиться никто не собирается.
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки