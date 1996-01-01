Представьте себе: лето, понедельник, полдень, отпуск, пиво, солнце, остров Русский, Мертвое море... А там пятно на воде какое-то прямо на вас несет: это - разлив нефтепродуктов. Ну и ваши действия? Дело в том, что это не выдумка, а настоящая история этой недели. Читатели "ЗР" буквально оборвали наши телефоны: "В бухте Новик на Русском разлив нефтепродуктов из котельной № 43, огромное пятно, которое несет на город... Куда ни звоним - нас посылают!"

Долгий разговор

Нервное возбуждение читателей в какой-то степени можно понять. Если их так же, как и нас, их отшивали в ведомствах, куда они пытались сообщить о разливе. Вот наш диалог с дежурным краевого Управления по ГО и ЧС:

- Кто у вас занимается разливами нефтепродуктов в акватории?

- Не знаю. Я раз в месяц дежурю, ничего здесь не знаю.

Просто интересно было, зачем в управлении по чрезвычайным ситуациям оперативный дежурный, который не знает, куда звонить в чрезвычайной ситуации?

- А кто знает? - продолжаю допрос.

- Не знаю.

- Кто может знать?

- Не знаю.

- Телефон приемной дайте хотя бы или начальника...

После этого трубку взял начальник одного из отделов - как раз по чрезвычайным ситуациям на море.

- Вы знаете об этом происшествии?

- Нет.

- Скажите, ради Бога, куда звонить, чтобы сообщить, чтоб что-то начали делать!

- В природоохрану звоните.

- Назовите телефон.

- У меня под рукой нет.

- "Природоохрана" - это что - природоохранная прокуратура что ли?

- Нет - государственный природный надзор. Или федеральный. Они на Океанском проспекте находятся.

- А позвонить как? Люди - на острове, так что придти туда они не могут.

После этого мне пообещали перезвонить через пять минут и назвать номер телефона, на который можно звонить в ситуациях, подобной этой.

Итак, если можете, запоминайте. Если разлив произошел в акватории города Владивостока, нужно звонить дежурному по тел. 222-333 или оперативному дежурному городского управления ГО и ЧС - 40-28-22. Если за ее пределами - звоните в краевое управление, тел. 406-300, правда, ответ вас вряд ли устроит даже если вы сможете вспомнить номер.

Разлив - не свежий

Но телефоны телефонами, а что происходит после того, как вы дозвонились? От оперативных дежурных информация о произошедшем поступает в Тихоокеанскую спецморинспекцию, куда мы тоже позвонили.

- По бухте Новик? А... вы уже - 288-е. Знаем, но там на самом деле ничего страшного нет. Вчера наши сотрудники в 3 часа дня были на месте, смотрели, что произошло. Вряд ли утечка произошла из котельной, инспектор проверил - котельная сейчас не работает: лето же, там никого нет. Действительно, посреди бухты на воде есть светлые радужные пятна нефтепродуктов, есть пятна у самого причала на траве. Но разлив - не свежий. Если бы он был свежий, чувствовался бы запах. Я думаю разливу - дней пять. Сегодня три инспектора час назад снова поехали на Русский. Разделятся там - пойдут в разные стороны, чтобы охватить большую площадь, проверят, нет ли еще где-то пятен. Ну и поищут возможный источник. Там два судна стоят, может быть, с них что-то слили. Мы думали, что, возможно, загрязнение пошло со свалки, но в том районе вода абсолютно чистая. Сейчас нам главное найти источник загрязнения.

- А с пятном-то что? Его убирают?

- Мы работаем так же, как и вы, - в кабинете за столом. Все сборщики работают только за деньги, а денег нет.

- Город им не платит что ли?

- Вода - федеральная собственность, поэтому город, конечно, давно не платит.

- Так люди говорят, что пятно огромное, что умирает все - рыба, птицы... Туристы расстраиваются, что пятно на Владивосток несет...

- За много лет работы в этой сфере я знаю, что люди склонны гипертрофированно подавать факты. Об этом случае стало известно только потому, что часть пятен отнесло прямо к пирсу, куда несколько раз в день подходят катера, и их увидели тысячи людей. Пятая часть об этом сообщила в разные органы... Могу вас успокоить, что на Владивосток оно не идет. В худшем случае его вынесет в Амурский залив, а оттуда течением в море, правда, может и к берегу Русского прибить - хорошего в этом, конечно, мало...

А как дойдет до дела...

Интересно всегда смотреть репортажи о каких-нибудь очередных учениях по чрезвычайным ситуациям. Как здорово все-таки экстренные службы работают, думаешь в таких случаях. Просто гордость за отечественное ведомство по гражданской обороне возникает. Странно, что в реальных ситуациях этого не происходит - ни работы, ни гордости - один ужас от сознания того, как все будет, если случится (а непременно случится ведь!) что-то серьезное. Ответственные за отдельные чрезвычайные направления не отвечают вообще или отвечают сонными голосами и категорически не знают, кого этими чрезвычайными ситуациями можно немедленно озадачить.

Может, в этих управлениях тренинг какой-нибудь провести среди дежурных, может, им номера телефонов всех служб с ответственными записать и на видное место повесить...

Кстати, нефтепровод в Хасанском районе можно не строить. Вполне можно считать, что мы с вами уже в этом залитом нефтепродуктами МЕРТВОМ МОРЕ. Очередная репетиция маленькой аварии в этот понедельник показала, что не готовы мы ни к большим, ни к масштабным авариям. И самое страшное - готовиться никто не собирается.