Сбежавших солдат даже не хватились

Двое военнослужащих, самовольно оставивших часть с автоматическим оружием, были задержаны за совершение вооруженного разбойного нападения.

Около полуночи 28 июня, на 40-м километре автодороги Лесозаводск -Лесное, двое неизвестных преступников в камуфлированной форме, произведя два выстрела в землю из автомата, похитили у частного предпринимателя автомобиль "Тойота - Марк-2".

В час ночи машину обнаружил экипаж ГИБДД на автодороге Филаретовка - станция Железнодорожная - Лесозаводск. Во время погони автомобиль съехал в кювет. Сидевшие в салоне военнослужащие были задержаны. У беглых солдат изъяли два автомата АКС-74, четыре магазина и 118 патронов.

Вечером 27 июня 19-летний младший сержант из Ульяновской области и 20-летний рядовой из Ставропольского края, призванные в июне прошлого года, сменившись после караула, самовольно покинули расположение части с оружием и боеприпасами. Их даже не успели хватиться. По словам самих задержанных, они планировали захватить автомашину, добраться до ближайшей железнодорожной станции и поездами добраться до Ставропольского края. Расследование проводит военная прокуратура.