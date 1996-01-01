Радиоактивный металлолом

В селе Покровка задержаны радиоактивные грузовики. При въезде двух автомобилей на склад временного хранения в селе Покровка сработала система радиационного контроля "Янтарь".

В автомобилях, направлявшихся с грузом металлолома в Китай, радиационный фон превышал допустимую норму в 150 раз. Узнав об этом, хозяин груза даже не стал оформлять таможенную декларацию. Груз остался в России. Проводится разбирательство.