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Преступной группе дадут срок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Закончено расследование уголовного дела по обвинению шестерых нелюдей, которые совершили во Владивостоке три разбойных нападения и тройное убийство.

Организатор группы - неоднократно судимый САС А.И. после освобождения устроился на работу в "Акваресурсстрой" газоэлектросваршиком, но был уволен за прогул.

Вначале главарь группы с товарищем, с которым вместе отбывал срок, напал на своего бывшего работодателя - директора компании, затем на продавца и охранника магазина "Маргарита" по ул. Карбышева, 12. Потом на продавца и охранника магазина "Надежда" по Океанскому проспекту, 90. Преступники похищали имущество и деньги, жертв избивали, связывали скотчем. В ночь с 30 на 31 октября 2004 г. Сас и остальные (в группу входил также водитель "Акваресурсстрой") напали на трех охранников, дежуривших в офисе компании этого ООО по ул. Калинина, 4а. Охранников, которые оказали сопротивление, буквально изрезали ножами. После убийства они похитили сейф с 3 млн руб. и $ 30 тыс. Уже через два дня задержали первого преступника. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела.

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