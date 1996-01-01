Осторожно, злая собака!

Во Владивостоке на улице Шилкинской во время выгула американский бульдог разорвал спаниеля. Как выяснилось, от нападений бойцовых собак на застрахованы ни люди, ни домашние животные...

Замечания оставались без внимания

29 апреля около 22 часов Николай ПЛОТНИКОВ со спаниелем по кличке Лора спускался по лестнице 9-этажки, чтобы вывести ее на прогулку. Собака хоть и принадлежала его давней знакомой Светлане К., но была также вписана в охотничий билет Плотникова. Вот уже шесть лет кряду он выезжал с ней на охоту. В тот злополучный вечер Николай Сергеевич заехал к Светлане, чтобы выгулять Лору, "дабы та не забыла его запах и голос".

Итак, Плотников и Лора дошли до первого этажа, но выйти из дома им не удалось. Выход из подъезда им преградил американский бульдог белого окраса с темными пятнами и без намордника. При этом Лора была в наморднике. Неожиданно огромный пес бросился на спаниельку и стал ее рвать. По словам Плотникова, бульдог буквально озверел от крови, а у его хозяина вдруг затряслись руки, он побелел и не мог адекватно реагировать на происходящее.

- Я спускалась следом. Дойдя до первого этажа, услыхала шум, крики, а потом увидела мою окровавленную собачку. Николай Сергеевич нес ее на руках. Увидев ее раны, я потеряла сознание. А потом по дороге в клинику у меня началась истерика. У меня пропал сон, и я была вынуждена сама обратиться за медицинской помощью, - со слезами на глазах рассказывает Светлана К. - Я живу в этом доме больше года. И эта собака постоянно при встречах проявляла агрессию ко мне и Лоре. Я неоднократно говорила ЖУРБИНЫМ, хозяевам бульдога, чтобы они надевали на него намордник при выгуливании, но все мои замечания оставались без внимания.

Досье Американский бульдог - собака крупных размеров, весом от 45 кг и более. Порода выведена в США специально для рабочих целей: охраны, фермерских работ, собачьих боев и т.п. При определенных условиях (недостаточная физическая нагрузка, отсутствие дрессировки у животного и т.п.) или же психическом состоянии животного (болезнь, последствия травмы и т.п.) собаки крупной породы могут совершить достаточно сильный рывок, способный свалить взрослого человека с ног.

Лору с рваной раной на шее, повреждениями шейного позвонка и разрывом подкожной клетки доставили в "Ветеринарный центр" на улице Фирсова, 8а. После тяжелой операции, собачку на сутки оставили в клинике. Затем она 13 дней находилась на амбулаторном лечении, с ежедневными процедурами в центре.

Из потерпевших - в обвиняемые

На другой день после ЧП Плотников и Светлана К. отправились к Журбиным, чтобы закрыть появившуюся проблему мирным путем, не доводя дело до суда. Переговоры проходили в квартире Журбиных. Главы семьи Владимира дома не было, поэтому ответ держала его супруга Нина. Кстати, собираясь на неприятное рандеву и в ожидании будущих подвохов, Плотников захватил диктофон, и, как оказалось, не напрасно. Впоследствии, эта диктофонная запись спасет Николая Сергеевича от... возбуждения против него уголовного дела в вымогательстве денег и угрозе убийства.

Между тем в ходе переговоров госпожа Журбина призналась, что является "заводчицей", то есть профессионально занимается разведением собак бойцовской породы. Более того, выяснилось, что напавший американский бульдог в январе этого года перенес операцию на голове после полутора лет лечения. Из-за этого, по словам Нины Журбиной, собака стала раздражительной и легко возбуждаемой.

- Мы не требовали ничего сверхъестественного. Мы лишь предложили оплатить расходы на операцию и на лечение спаниеля в дальнейшем. Мы даже не ставили вопрос о компенсации морального вреда, что предусмотрено законом. У нас только на операцию ушло 3 тысячи 750 рублей, плюс лечение в клинике, плюс лекарства, плюс поездки на такси в клинику с собакой. 10 тысяч рублей - это минимальная сумма, - говорит Николай Сергеевич. - И еще мы просили выводить бульдога в наморднике. Я ей сказал, что у меня есть разрешение на газовый пистолет и, в случае повторного нападения собаки, я имею полное право его применить в пределах необходимой обороны.

Плотников продемонстрировал Журбиной разрешение на свой 5-зарядный револьвер "Reck". После чего 2 мая в РУВД Ленинского района города Владивостока поступило заявление от гражданина Журбина В.М. с просьбой "принять меры и оградить его семью от противоправных действий Плотникова Н.С.". Само собой, там фигурировали и 10 тысяч рублей, и револьвер "Reck". Неизвестно, чем бы закончилась эта история для Николая Плотникова, если бы у него не было диктофонной записи разговора "по душам" с Ниной Журбиной.

10 мая 2005 года старший участковый уполномоченный Ленинского РУВД майор милиции ГАРОС, разобравшись в ситуации, отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданина Журбина.

Из постановления "Об отказе в возбуждении уголовного дела": "В ходе проведения проверки, в части компенсации ущерба за лечение собаки и административного правонарушения со стороны Журбиных, которые выгуливали собаку бойцовской породы без намордника в общественном месте, тем самым нарушили ст. 36 ч. 1 закона Приморского края № 142-КЗ от 13.10.2004 г., усматриваются гражданско-правовые отношения, которые рассматриваются в частном порядке в суде".

P.S.

В основе этой публикации - подлинные документы и диктофонная запись. Но поскольку дело передано для рассмотрения в суд Ленинского района города Владивостока, то имена и фамилии основных персонажей здесь изменены. Как говорится, до поры до времени.

Комментарий специалиста: Всегда виноват хозяин

Ситуацию комментирует эксперт-кинолог второй категории Елена ЖЕРАВИНА:

- Три года назад во Владивостоке в Ленинском районе ротвейлер порвал таксу. Тогда суд обязал хозяина ротвейлера выплатить 8 тысяч рублей за погибшую собаку, плюс компенсацию за моральный ущерб. Несколько лет назад в Новосибирске на три года условно осудили владельца питбуля, разорвавшего спаниеля. Причем хозяином пса-убийцы был сотрудник правоохранительных органов.

Во всех случаях нападения домашних собак на людей или животных виноват хозяин собаки. Он обязан выводить собаку в общие дворы только на коротком поводке и в наморднике, с номерным знаком на ошейнике, за исключением щенков до 3-месячного возраста. Так написано в положении "О порядке содержания и отлова животных в городе Владивостоке", утвержденном постановлением администрации города Владивостока № 629 от 14.04.1999 года. Кроме того, есть 36-я статья, пункт 1 Закона Приморского края "Об административных правонарушениях", где говорится о мерах наказания за "Ненадлежащее содержание животных и птиц". Закон принят 29.09.2004 года. В клубах собаководства, где занимаются разведением собак, обязаны знать эти документы.

От редакции

Нам известно, что госпожа Журбина - член одного из владивостокских клубов собаководства. Интересно, что скажут ее коллеги о происшедшем? Название клуба мы тоже не разглашаем. Пока...

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