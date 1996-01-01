Стулья под арестом

20 июня сотрудники Находкинской таможни арестовали большую партию китайской мебели. В очередной раз груз из Поднебесной пытались ввезти обманным путем.

Еще в начале июня в порт Восточный из Китая прибыло судно с контейнерами на борту. Два из них пришли в адрес находкинского общества с ограниченной ответственностью.

Компания предъявила таможенному органу документы, в которых значился - заморский груз - мебель (наборы спальной мебели, книжные шкафы, стулья, кресла, обеденные зоны и др.), общим весом более 15 тонн.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что вес ввезенной мебели потянул более чем на 21 тонну. В результате нечестных действий компании недобор таможенных платежей составил более 130 тыс. руб.

По факту недостоверного декларирования начато административное расследование. Мебель задержана.