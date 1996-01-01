Выпускников охраняет милиция

Выпускные вечера в школах Владивостока проходят под усиленным контролем милиции.

Как сообщил начальник отдела охраны порядка УВД города Владивостока, майор милиции Аркадий ВОРОТЫНЦЕВ, выпускные вечера состоялись уже в 34 школах Владивостока. Во всех школах города порядок и безопасность на выпускных вечерах обеспечивают инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные милиции. Они сопровождают выпускников на выезде, если вторая часть торжества проходит в кафе или в ресторане, и в дальнейшем находятся с ними в течение всего вечера.

Одновременно усилены наряды, несущие круглосуточное дежурство на Шаморе, в Спортивной Гавани, в других районах Владивостока.

25 июня свой "пропуск" во взрослую жизнь получат уже все выпускники школ города.