Американцам не дали незаконно удочерить ребенка

Прокуратура Приморского края закончила расследование уголовного дела о незаконном усыновлении местного ребенка гражданами США. Обвинения в фальсификации доказательств по гражданскому делу и незаконном усыновлении выдвинуты в отношении главного специалиста по охране прав детей отдела образования администрации Владивостока и старшего воспитателя социального отделения МУЗ "Детская городская больница № 2" г. Владивостока.

Следствие установило, что весной 2005 г. обвиняемые в целях незаконного удочерения американскими гражданами Дарьи Н. (2004 г.р.) умышленно внесли в официальные документы заведомо ложные сведения. В частности, по документам выходило, что Дарья предлагалась для удочерения четырем российским семьям. К тому же был составлен акт обследования жилищно-бытовых условий родственников девочки, в который были внесены ложные сведения о том, что они отказываются брать ребенка на воспитание. Эти ложные сведения были также отражены и в анкете ребенка. Сфальсифицированные документы были представлены в суд. Они должны были убедить всех в том, что Дашу неоднократно предлагали для усыновления российским гражданам, а родственники от нее отказались.

Стало быть, самое время удочерить девочку американцам.

Однако подлог раскрылся. В апреле мать ребенка и бабушка забрали девочку из больницы, и гражданское дело об удочерении Дарьи американской семьей было прекращено Приморским краевым судом. Теперь чиновника администрации и воспитателя обвиняют по ст. 154 УК РФ ("Незаконное усыновление"), ст. 327 ч. 1 УК РФ ("Подделка официального документа"), ст. 303 ч. 1 ("Фальсификация доказательств по гражданскому делу").

Усыновление российских детей иностранцами - тема весьма деликатная, а с недавних пор и больная. Слишком много негатива в последнее время вылилось из-за океана. По данным Генпрокуратуры, за рубежом убиты 13 маленьких россиян, из которых жертвами американских родителей стали 12. Напомним, что американка Ирма Павлис признана присяжными виновной в непредумышленном убийстве усыновленного ребенка из России Алексея ГЕЙКО, которого при получении американского гражданства назвали Алексом ПАВЛИСОМ. Шестилетний Алекс в декабре 2003 г. был госпитализирован в коматозном состоянии и на следующий день скончался.

Согласно медицинскому заключению, причиной смерти мальчика стала закрытая черепно-мозговая травма. По словам врачей, ее мог нанести только другой человек. 34-летняя Ирма Павлис признала, что подвергала своего приемного сына побоям. Она подтвердила, что била его по голове и в живот, потому что ребенок был неуправляем и отказывался пользоваться туалетом.

В середине мая печальный список наших детей, с которыми дурно обращались иностранные приемные родители, пополнился еще одной девочкой. Юная жертва папаши-педофила, который развращал приемную дочку и выкладывал откровенные фото в Сеть, оказалась уроженкой России.