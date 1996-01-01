Бежать из колонии преступникам помог... охранник

Трое особо опасных преступников, сбежавших 6 июня в Приморье из колонии строгого режима, пойманы. Последний из задержанных, Александр ГРОМОВ, успел убить двоих и ранил трех человек. Сбежать осужденным помог инспектор роты охраны колонии Михаил ПОЛИЩУК. Он взят под стражу, и ему предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. Проводится расследование всех обстоятельств, и детали пока не разглашаются.

Ранним утром, в 4.33, 6 июня трое осужденных - Сергей ЖУК, Дмитрий ТРУБЕЦКОЙ и Александр Громов - сбежали из колонии строгого режима № 41 около Уссурийска в Приморском крае. Вначале они вылезли через расположенное на втором этаже окно общежития отряда № 6. Пробежали локальное ограждение отряда № 2. Выбрались на территорию 4-го отряда и преодолели его локальное ограждение, выйдя на территорию подсобного отряда. Выломали две доски основного ограждения и проникли во внутреннюю запретную зону. Здесь на них набросились караульные собаки. Преступники все-таки сумели отогнуть колючую проволоку, затем перелезли через сетку "рабица" и по столбу выбрались за пределы зоны.

Только после этого сработала сигнализация и была поднята тревога. За преступниками пустили собаку. Она взяла след, но вскоре его потеряла. Была объявлена операция "Вулкан-5". На поиски отправлены почти 1,5 тысячи сотрудников. Но по горячим следам задержать преступников не удалось. Милиция обратилась с предупреждением и за помощью к населению, благодаря чему и были задержаны все беглецы.

Как выяснилось позже, преступники сразу разбежались в разные стороны. Дмитрий Трубецкой направился вначале к своей сестре Ольге в Партизанск, но у нее не задержался и пешком пошел к селу Калиновка, где живут его родители. Однако, испугавшись, что у них может быть засада, заскочил к своему соседу и остался у него. Вечером он спрятался в бане.

Здесь около 22 часов 8 июня его и скрутили. Оказать сопротивление он не успел. Еще через два дня, 10 июня, был пойман самый старший из преступников Сергей Жук. Его задержали в селе Новогеоргиевка Октябрьского района в доме бабушки. И еще через два дня, 12 июня, поймали Александра Громова. Его застукали в компании собутыльников. Причем к этому времени он уже успел с ними поссориться и двоих мужчин зарезал, а еще троих человек тяжело ранил ножом. Его и повязали в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Главной версией в расследовании причин побега сразу стала помощь сотрудников колонии. Одновременно с поиском беглецов было возбуждено уголовное дело в отношении конкретных лиц, дежуривших в ночь побега. Буквально в это же утро следствие выяснило, что у сбежавшего Сергея Жука есть дальний родственник в роте охраны - 25-летний инспектор Михаил Полищук, который сразу попал под подозрение. Уже на следующий день, 7 июня, ему было предъявлено обвинение по ст. 285 ч.1 (злоупотребление служебными полномочиями), по ст. 30 ч.3 (покушение на получение взятки), ст. 290 ч. 2 (покушение на взятку должностным лицом за незаконные действия, бездействие) и ст. 313 (пособничество в побеге). Проще говоря, ему вменяется в вину злоупотребление служебными полномочиями, получение взятки и пособничество в побеге.

"Уссурийский городской суд согласился с позицией прокуратуры Приморского края и избрал в отношении обвиняемого Михаила Полищука меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила старший помощник прокурора Приморья Ирина НОМОКОНОВА.

Сергей Жук еще в начале мая подговорил подельников, наметив побег на 6 июня. По просьбе Сергея его брат Алексей, используя дальнее родство с инспектором роты охраны Михаилом Полищуком, встретился с ним и вступил в преступный сговор 21 мая. Он пообещал за обеспечение побега своего брата Сергея 30 тыс. руб. По совокупности совершенных преступлений в соответствии с действующим законодательством инспектору отряда охраны Михаилу Полищуку грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Об авторе: Олег ЖУНУСОВ, собственный корреспондент газеты "Известия".

Специально для "ЗР".