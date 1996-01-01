Родственники погибших с "Аросы" получают компенсации

Страховая компания "Инвестфлот" начала выплачивать компенсации родственникам погибших моряков экипажа "Аросы".

Как сообщила "ЗР" директор страховой компании Людмила ПАПЫШЕВА, в настоящее время страховое возмещение в размере $ 15 тыс. получили уже три семьи погибших моряков. Уже в ближайшие дни деньги получит еще одна семья.

Напомним, что крушение судна произошло более полугода назад, погибло 8 членов экипажа. "Наша компания рассчиталась бы и раньше, но, согласно законодательству суд должен был признать этих людей умершими. Так, тела семи человек не были найдены, они официально считались пропавшими без вести. После того как родственники получили свидетельства о смерти, мы начали выплачивать деньги", - рассказала Людмила Папышева.