Интим из-под палки

В Хабаровске пресечена деятельность очередной преступной группировки, занимавшейся продажей девушек в секс-рабство. Организованная преступная группа, которая занималась вовлечением молодых девушек в занятие проституцией и продажей их представителям секс-индустрии, была выявлена сотрудниками центра "Т" Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В настоящее время задержано уже пять человек, в том числе лидер группы, 1965 года рождения. Задержанным предъявлено обвинение по ст. 127 прим. ч. 1 УК РФ (торговля людьми, т. е. купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации). Мерой пресечения всем избран арест.

Cекс-эксплуататоры под арестом

Четверых молодых людей взяли в одной из хабаровских гостиниц, где они насильно удерживали нескольких девушек. Их заставляли своим телом отрабатывать чужие долги. Что называется, по полной программе, во весь рост и бюст. Трое задержанных рабовладельцев числились безработными, четвертый оказался студентом одного из вузов краевого центра.

А вот на лидера группировки - некого Клима, хорошо известного в определенных кругах как "ответственного за проституток", пришлось устраивать засаду. Узнав, что возбуждено уголовное дело и его уже ищут, чтобы привлечь к ответственности, сам он тут же подался в бега. Возможное местонахождение секс-эксплуататора подсказала одна из его подопечных. Мало того, что у девушек отбирали большую часть денег, вырученных за оказание так называемых интимных услуг, нередко их заставляли принимать участие в "субботниках", то есть обслуживать клиентов - от откровенных бандитов до "нужных людей" или просто чьих-то знакомых - абсолютно бесплатно. Поэтому особой любви к Климу никто из девушек, естественно, не испытывал.

Сейчас арестованные, которые были водворены в СИЗО-1, пытаются всe отрицать. Но напрасно. Они уже достаточно долго находятся в поле зрения оперативников и криминальное "досье" на них весьма внушительное.

Как рассказал начальник центра "Т" Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Виктор ЛЕВЧУК, в ходе расследования уголовного дела № 592502 установлено, что своей преступной деятельностью группа занималась в течение нескольких лет и имела ряд зарегистрированных фиктивных фирм. В газетах давались объявления о трудоустройстве девушек, в том числе за границей, им обещали хорошие условия. На самом же деле те, кто к ним обращался, попадали в кабалу. На девушек оказывалось физическое и психологическое давление, вплоть до применения наркотических и психотропных веществ, после чего их вовлекали в занятие проституцией и продавали - как физическим, так и юридическим лицам.

Расследование уголовного дела ведет прокуратура, а оперативники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех фактов преступной деятельности ОПГ, выяснения всей цепочки криминальных связей. Уже установлено пять потерпевших, которые дали официальные показания. Есть и другие, которые использовались в этом рабском труде, их личности сейчас выясняются. В основном это девушки из неблагополучных семей, есть и сироты.

Дел по таким преступлением, как торговля людьми, в России в этом году возбуждено чуть больше сорока. И два из них - в Хабаровске.

- Не так давно здесь же была изобличена не менее серьезная группа, в которую входили и наши бывшие соотечественники, - отметил Виктор Левчук. - Обещая молодым девушкам высокооплачиваемую работу за границей, их транзитом отправляли в Израиль, где продавали в дома терпимости. На родину уже удалось вернуть шесть таких секс-рабынь, завербованных на Дальнем Востоке России. Наши специалисты совместно с Интерполом и полицией Израиля сейчас принимают меры по установлению и освобождению остальных потерпевших, завербованных обманным путем для осуществления сексуальной эксплуатации на территории другого государства.

Наступает век рабства?

- От семисот тысяч до двух миллионов человек из разных стран, по разным оценкам, сегодня находятся в рабстве, - рассказал заместитель начальника следственного комитета МВД России Борис ГАВРИЛОВ. - Мировое сообщество вынуждено признать рабство, и не только в сексуальной сфере. Важную роль в борьбе с криминальным бизнесом, основанным на торговле людьми, должна сыграть статья 127.1, которая была дополнительно включена в УК РФ в декабре 2003 года. За 2004 год по ней уже были привлечены более двух десятков человек. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Существует множество причин, по которым российские граждане, ставшие жертвами трафика, не спешат обращаться в правоохранительные органы. Это и опасение штрафных санкций за нарушение паспортно-визового режима, мести со стороны своих мучителей, для женщин, вовлеченных в занятие проституцией, - боязнь огласки. Но, как считает Борис Гаврилов, участь пострадавших от трафика должен существенно облегчить принятый в августе прошлого года Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". Но, конечно же, все не так просто.

Оценки, которые приводятся международными неправительственными организациями, позволяют предположить, что, хотя ситуация в нашей стране несколько более благополучна, чем на Украине или в Молдавии, Россия является одним из основных источников рабов - прежде всего молодых женщин с европейской внешностью.

Грустно, но факт - в поисках лучшей жизни девушки надеются обеспечить себе за рубежом безбедное существование, а в итоге оказываются в руках синдикатов по торговле живым товаром. Назад женщины возвращаются сломленными и подавленными. Они мучаются от постоянных депрессий, доходя порой до самоубийства. Болеют венерическими заболеваниями. Часто бывшие секс-рабыни крепко садятся на алкоголь и наркотики. В одиночку справиться со своими проблемами экс-наложницы уже не могут, им нужна помощь. Прежде всего - психологов.

Состав женщин, подвергающихся вербовке, неоднороден. Среди них есть как те, кто действительно ищет честного заработка за рубежом или стремится выйти замуж, так и профессиональные проститутки, выезжающие на гастроли. Но даже они не осознают того, что их ждет. По прибытии в пункт назначения у них отбирают документы, их изолируют, регулярно избивают и заставляют обслуживать до 30 и даже более клиентов в день, отдавая всю выручку хозяину заведения. В дальнейшем, по мере ухудшения состояния здоровья, их перепродают в более дешевые заведения.

Те, кто возвращается, признаются, что используют их нещадно. Самых строптивых и усталых заставляют принимать наркотики, при помощи которых можно легко управлять жертвами. Нередки случаи физических издевательств и даже гибели женщин. Например, несколько лет назад в Китае были зарегистрированы два официальных случая гибели проституток: в провинции Сычуань (убита пепельницей) и в городе Шаньчжань (умерла от передозировки наркотиков).

XXI век становится веком рабства - об этом говорят около восьми десятков экспертов из России, США, Германии, Финляндии, Швеции... Работорговля стала настолько выгодным бизнесом, что со временем может вытеснить с лидирующих позиций наркотрафик. Ведь речь идет об огромных прибылях. Арифметика предельно проста: зарубежные сутенеры покупают женщин из России и других стран СНГ по 500-1000 долларов за каждую человеческую единицу, затем перепродают ее вновь и вновь. В итоге одна девушка (или Наташа, как называют восточноевропейских проституток) приносит хозяину до 250 тысяч долларов. И доходы торговцев людьми растут - сейчас это от 7 до 10 миллиардов долларов в год.

Криминальные структуры, занимающиеся этим преступным бизнесом, быстро меняют тактику, тонко чувствуют конъюнктуру. Сейчас возможностей для пересечения границы на законных основаниях гораздо больше, чем прежде. Современные работорговцы озабочены уже не тем, как переправить живой товар за рубеж, - они стараются вовлечь приехавшего за границу человека в незаконный бизнес на территории другой страны.

На этот относительно новый криминальный аспект обратил внимание американец Марк ГЕТЧЕЛ, глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Москве: "Но результат один и тот же, - сказал он. - Человек все равно оказывается вне закона".

Отдел информации Главного управления МВД России по ДВФО