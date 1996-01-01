"Минер" ошибается один раз

В Хабаровском крае мужчина-металлоискатель погиб от взрыва боевого снаряда.

Как подтвердили в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, 31 мая, в 16-30, во дворе частного дома по улице Мира в селе Оренбургское Бикинского района произошел взрыв снаряда от зенитно-пулеметной установки "Шилка" калибра 23 мм. В результате мужчина, разбиравший боеприпас для сдачи на цветной металл, получил смертельное ранение.

Установлено, что местный безработный, 1984 года рождения, проживавший на улице Октябрьской, пришел к своему знакомому на улицу Мира. С собой он принес снаряд и стал разбирать его во дворе с целью добыть цветной металл. Однако допустил роковую ошибку.