Южнокорейский бизнесмен домой не вернулся

Четыре человека, в том числе гражданин Южной Кореи, погибли в дорожно-транспортном происшествии под Хабаровском.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, трагедия произошла в Хабаровском районе, на 34-м километре трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. 31 мая, в 18 часов 35-летний водитель автомобиля "Тойота Марк-II" выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с встречной иномаркой "Тойота Корона".

В результате ДТП виновник аварии и его пассажирка 1983 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Медицинская помощь не понадобилась и двум пассажирам второй машины, 1950 и 1955 годов рождения. Старший из них оказался гражданином Южной Кореи.

Предприниматель КИМ Хюн Вун приезжал в Хабаровск по коммерческой визе для рассмотрения вопроса о строительстве завода по переработке рыбы. 1 июня он планировал уехать домой. По факту тяжелой аварии проводится расследование.