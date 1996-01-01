Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Побег из колонии
В Уссурийске, в ночь на 6 июня, из колонии общего режима совершили побег трое осужденных за совершение тяжких преступлений.
Громов Александр Петрович, 16.08.1983 г. рождения, уроженец г. Приморско-Ахтарска Краснодарского края. До ареста проживал в г. Находке.
Приметы: рост 170-175 см. На левом бедре татуировка "череп и звезды", на лице справа шрам длиной 2 см.
Был одет в гражданскую одежду синего или черного цвета.
Трубецкой Дмитрий Иванович, 05.09.1982 г. рождения, уроженец с. Борисовка Уссурийского района Приморского края. До ареста проживал в Партизанске.
Приметы: 165-170 см, волосы темно-русые, глаза голубые.
Был одет в гражданскую одежду синего или черного цвета.
Жук Сергей Вячеславович, 27.05.1977 г. рождения, уроженец г. Владивостока. До ареста проживал во Владивостоке.
Приметы: Рост 185-190 см. На правом плече татуировка в виде кинжала, розы ветров и надписи "Уссурийск". Ниже локтевого сустава левой руки татуировки: кинжал, обвитый змеей. На левом плече татуировка: паук и надпись "Лорд". На пальцах левой руки татуировка: череп с костями и перстень.
Был одет в гражданскую одежду синего или черного цвета.
Убедительно просим граждан быть чрезвычайно бдительными. При обнаружении особо опасных преступников ни в коем случае не задерживать самостоятельно. Как можно скорее сообщить в органы внутренних дел по тел. 02 или ближайшему сотруднику милиции.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, в отношении должностных лиц исправительной колонии строгого режима, где содержались сбежавшие, возбуждено уголовное дело. Прокуратура усматривает в произошедшем халатность. Для расследования уголовного дела в колонии создана следственная группа.
Новости тематики
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
Новости раздела
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?