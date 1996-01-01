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Побег из колонии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Уссурийске, в ночь на 6 июня, из колонии общего режима совершили побег трое осужденных за совершение тяжких преступлений.

Громов Александр Петрович, 16.08.1983 г. рождения, уроженец г. Приморско-Ахтарска Краснодарского края. До ареста проживал в г. Находке.

Приметы: рост 170-175 см. На левом бедре татуировка "череп и звезды", на лице справа шрам длиной 2 см.

Был одет в гражданскую одежду синего или черного цвета.

Трубецкой Дмитрий Иванович, 05.09.1982 г. рождения, уроженец с. Борисовка Уссурийского района Приморского края. До ареста проживал в Партизанске.

Приметы: 165-170 см, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет в гражданскую одежду синего или черного цвета.

Жук Сергей Вячеславович, 27.05.1977 г. рождения, уроженец г. Владивостока. До ареста проживал во Владивостоке.

Приметы: Рост 185-190 см. На правом плече татуировка в виде кинжала, розы ветров и надписи "Уссурийск". Ниже локтевого сустава левой руки татуировки: кинжал, обвитый змеей. На левом плече татуировка: паук и надпись "Лорд". На пальцах левой руки татуировка: череп с костями и перстень.

Был одет в гражданскую одежду синего или черного цвета.

Убедительно просим граждан быть чрезвычайно бдительными. При обнаружении особо опасных преступников ни в коем случае не задерживать самостоятельно. Как можно скорее сообщить в органы внутренних дел по тел. 02 или ближайшему сотруднику милиции.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, в отношении должностных лиц исправительной колонии строгого режима, где содержались сбежавшие, возбуждено уголовное дело. Прокуратура усматривает в произошедшем халатность. Для расследования уголовного дела в колонии создана следственная группа.

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