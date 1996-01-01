Ремонтная бригада избавит вас... от денег

"Отделка помещений: любой сложности, высокого качества. Быстро, надежно, недорого!" Множество объявлений такого сорта можно найти в первой попавшейся газете. Но, планируя ремонт своей квартиры, горожане должны быть бдительны: на рынке ремонтных услуг можно повстречаться с мошенниками, которые быстро и навсегда избавят вас от денег.

Заманчивое предложение

Одно из таких "предприятий" успешно действовало в Приморье около трех лет - свое существование оно прекратило лишь весной 2005 г. благодаря усилиям сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД ПК.

Предприимчивая гражданка с прекрасным именем Любовь зарегистрировала собственную фирму. Затем она дала объявления в газеты о том, что ее организация готова произвести любые ремонтно-отделочные работы по желанию граждан. Ключевым словом в этом объявлении было "недорого".

По объявлению периодически звонили потенциальные клиенты. На дом к заказчикам хозяйка выезжала сама. При себе она имела бланки договора, заверенные собственной печатью. Оценив фронт работ, дама предлагала заключить договор, где был даже указан гарантийный срок - один год. Правда, гарантом выступала какая-то совершенно посторонняя фирма. Но этим тонкостям доверчивые клиенты не придавали значения. Также не обращали они внимания на то, что денежный аванс принимался у них без всякой бухгалтерии. Вместо чеков, квитанций и приходно-кассовых ордеров предприниматель выдавала обычные расписки.

Дальше надувательство принимало еще более грандиозные размеры. Любовь нанимала бригаду шабашников, с которыми заключался договор на производство определенных строительных работ. Как правило, начальный этап не требовал никаких затрат: предстояло лишь подготовить помещение к побелке, покраске и прочим ремонтным изыскам. Предъявив бригаду работодателям, мошенница брала с клиентов еще и деньги на расходные материалы. А после этого исчезала, предоставляя возможность заказчикам и работникам самостоятельно улаживать возникшие недоразумения.

По самым скромным подсчетам, за свою трудовую деятельность госпожа-предприниматель из воздуха сделала вполне приличные деньги. Суммы, которые она получала от клиентов, варьировались от одной до четырех тысяч долларов, а иногда значительно превышали и эту границу. В настоящий момент в УБЭП УВД Приморского края уже обратились одиннадцать обманутых заказчиков. Сколько их было на самом деле, сказать сложно.

Маловато королевство, разгуляться негде!

Интересный момент: мошенница, не обладая особо презентабельной внешностью, умела-таки располагать к себе людей. И замечательно могла уговаривать. Как следовало из документов, ее "фирма" находилась на Русском острове. Некоторые из особо дотошных клиентов умудрялись отлавливать свою обидчицу. Но каждый раз ей удавалось уворачиваться и уходить от ответа: в ход шли новые посулы, обещание скидок и прочих бонусов.

Свои трудовые успехи Любовь демонстрировала преимущественно частным лицам - жителям Владивостока. Но постепенно улов в пару тысяч долларов показался женщине скудным. Захотелось оперативного простора!

В конце 2003 г. через третьих лиц, используя весь арсенал своих ухищрений, бизнес-вумен заключила договор на выполнение строительно-монтажных работ в административном здании крупного приморского предприятия. И даже начала делать какие-то организованные движения: наняла рабочих, купила и завезла часть необходимых материалов. Естественно, получила немалую предоплату.

К этому времени кое-кто из обманутых клиентов уже обратился в суд за возмещением материального ущерба. Хозяйка подозревала это, поэтому деньги, полученные от своих новых, крупных заказчиков, обналичивала через подставных лиц.

В июле 2004 г. ремонт служебных помещений внезапно закончился раньше времени: выполнив лишь часть оговоренных работ, предпринимательница исчезла в неизвестном направлении. У нее даже хватило наглости вывезти неиспользованные материалы. В общей сложности доход мошенницы составил более полумиллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и получены санкции на арест мошенницы. Увы - к этому времени женщина как сквозь землю провалилась!

Наконец поступила информация, что она живет в пригороде, снимает квартиру. Несмотря на серьезную конспирацию, предпринимательница все-таки попалась на глаза одному из обманутых клиентов, который поспешил сообщить об этом работникам правоохранительных органов.

В настоящий момент расследование по этому делу продолжается. Но сотрудники УБЭП УВД ПК полагают, что в процессе следствия вскрылись не все эпизоды "трудовой" деятельности частного предприятия. Поэтому всех граждан, которые пострадали от действий мошенницы, просят обращаться в Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Приморского края.

А тем, кто только стоит на пороге ремонта, можно посоветовать более серьезно подходить к проблеме выбора подрядчика. Для начала необходимо увидеть лицензию на осуществление фирмой данного вида деятельности. Добиться, чтобы в договоре или приложении к нему был подробно оговорен весь перечень работ, которые подрядчик гарантирует выполнить. Оплачивая услуги строителей, требовать выдачи предусмотренных законом бухгалтерских документов. И главное - в погоне за дешевизной не доверять фирмам-однодневкам. Намного правильнее обратиться к исполнителю, который давно и прочно утвердился на рынке услуг, создав себе устойчивую репутацию.