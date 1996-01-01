Приморский Отелло

Во Владивостоке юный ревнивец пытался сбросить свою подругу с крыши многоэтажки.

Как сообщила пресс-секретарь краевого управления вневедомственной охраны Нина ЕГОРОВА, наряд милиции вызвал вахтер одного из охраняемых объектов. Он сказал подъехавшим милиционерам, что на крыше 16-этажного дома на улице Русской, 48 кричит женщина.

Как выяснилось, 23-летний молодой человек насильно вытащил на крышу свою девушку и пытался сбросить ее с крыши. По словам девушки, причиной ссоры стала ревность. Милиционеры обезвредили приморского Отелло. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ-"угроза убийством".