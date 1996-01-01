Приморский отряд милиции вернулся без потерь

В понедельник, 7 июня на железнодорожном вокзале во Владивостоке встречали сводный отряд милиции УВД Приморского края, который в течение шести месяцев нес боевую службу в Грозном. На перроне наших земляков встречали хлебом-солью сотрудники УВД, родственники и друзья.

Как сообщила пресс-служба УВД Приморского края, эта очередная командировка для сотрудников правоохранительных органов прошла без потерь. Ребята несли службу на КП-16 в центре столицы Чечни. За проявленные мужество и героизм при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе четверым приморцам были вручены государственные награды.