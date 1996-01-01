Разруха от воды

Около тысячи человек в Приморье пострадали от майского разлива рек. У кого-то уничтожен огород, кому-то пришлось расстаться с подпорченным водой имуществом. Прямой ущерб от наводнения оценивается в минимум в 22 млн руб. Случилось и то, что невозможно измерить деньгами, - погибла трехлетняя девочка, унесенная мощным водоворотом в селе Мельничное. Однако нет никакой гарантии, что следующие дожди не принесут еще большие жертвы. Как выяснилось, защитить людей от разрушительной силы воды сегодня практически невозможно.

Формально программа борьбы с наводнениями существует. Она была принята и разработана на федеральном уровне. И, как рассказал заместитель директора государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности и делам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юрий ПАНЬКОВ, программа эта действует с 1996 г. и рассчитана еще на пять лет. Она включает в себя строительство мостов, дамб и других защитных сооружений, которые позволили бы избежать опасных последствий. Звучит глобально, но на деле нет почти ничего.

Удалось узнать, что плановые строительные работы в ближайшее время предусмотрены лишь в Дальнереченске и Спасске-Дальнем.

Предполагаемый программой объем финансирования на все 14 лет и из федерального, и из краевого бюджетов - 299 млн 220 тыс. руб. Сумма не выглядит такой уж внушительной, если учесть, что только на строительство дамб и мостов, к примеру, в Красноармейском районе, по словам заместителя главы этого муниципального образования по экономике и финансам Валерия АЛПАТОВА, необходимо около 460 млн руб. Кстати, на Красноармейский район, где ущерб от майского наводнения составил, по предварительным оценкам, около 8 млн руб., программой отпущено всего 15 млн. Почти в два раза больше - 28 млн - полагается Шкотовскому району, 10 млн - Партизанскому. Как сообщил Паньков, на защитные сооружения в Дальнереченском районе недавно выделили чуть более 1 млн руб.

Правда, это уже не программные деньги, а из резервного фонда МЧС. И освоены, судя по масштабам стихии, они будут очень быстро.

И вообще, сейчас не до долгосрочных программных мероприятий. Расквитаться бы с последствиями недавнего наводнения. Понятно, что районные бюджеты не потянут такой финансовой нагрузки, все пострадавшие ждут помощи из краевой и федеральной казны. Правда, как признался начальник отдела предупреждений и ликвидаций чрезвычайных ситуаций государственного учреждения Приморского края по делам ГО и ЧС Александр КУДРЯВКИН, полностью убытки возмещать никто не будет. Да и масштабные стройки край, похоже, не увидит - всем понятно, что вкладывать серьезные средства в районы с населением в 10-20 тыс. человек никто не будет. Всем также понятно, что вложения эти нельзя сделать раз и навсегда - новые наводнения постепенно унесут с собой потраченные деньги, как будто их и не было.

Есть ли другой выход? "Полностью избавить Приморье от чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, невозможно, - сказал Кудрявкин. - Можно только снизить ущерб, существует целый комплекс мероприятий, направленных на это".

Под комплексом мероприятий подразумевается постоянная проверка гидротехнических сооружений на местах, укрепление мостов и дамб, очистка ливневых канализаций и т.п. А непосредственно перед грядущей стихией Гидрометеоцентр должен вовремя предупредить об этом ответственных за ЧС лиц, а те - глав районов, чтобы главы были готовы в случае чего людей переселить, накормить и обогреть. В отделе предупреждений и ликвидаций ЧС есть специальный журнал, где отмечается, кого и как затопит, если вода в реке поднимется до определенного уровня. Во внушительных размеров книге опытным путем собрана такая статистика за 10 лет. Пользу от этих данных пострадавшим оценить сложно - в случае чего дом с огородом за собой не перенесешь.

Кстати, расположение жилых домов в потенциально опасных зонах, по мнению специалистов, одна из причин серьезных последствий от наводнений. "Нужно переселять людей на возвышенность, - уверен главный специалист отдела водных ресурсов Амурского бассейна водного управления федерального агентства водных ресурсов Игорь НЕРОВ. - Как метод защиты от убытков можно использовать страхование имущества".

На отдельных участках небольших рек неплохо проводить искусственное углубление русла. Еще один способ, о котором упоминали все респонденты, - остановить беспорядочную рубку леса, что способствует дальнейшему разрушению и размытию почв. Вот и все. Каких-то ноу-хау в деле защиты от наводнений не придумано. Хотя даже то, что придумано, за редким исключением, похоже, так и останется в головах многочисленных водных экспертов и в программных документах.

Впереди - три месяца лета, которое тоже обещает быть несладким. Как сообщил "ЗР" пресс-секретарь Приморского Гидрометеоцентра Сергей СЛОБОДЧИКОВ, весной уровень воды в реках был нормальный по высоте, но слишком затяжной по продолжительности стояния воды в пойме. Синоптики не могут вспомнить такой странной и не слишком приятной для Приморья весны. И лето, говорят, будет необычным - вряд ли удастся избежать очередных наводнений, что страшнее всего именно в это время года...