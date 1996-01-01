Связали скотчем и увезли

Сотрудниками ГАИ в районе проспекта 100-летия Владивостока были задержаны двое молодых людей, подозреваемых в совершении серьезного преступления.

По предварительным данным, в этот день в Уссурийске они насильно усадили в свою автомашину "Тойота-Краун" 38-летнего местного жителя, связали скотчем и против воли повезли его во Владивосток. Подозреваемые были задержаны инспекторами отдельного батальона ГАИ Владивостока. Выяснилось, что ранее оба молодых человека уже были судимы. В настоящий момент расследованием этого преступления занимаются органы прокуратуры.