Студенты сбывали "экстази"

В ходе спецоперации в ночных клубах Владивостока наркополицейские изъяли 45 тысяч доз наркотика "экстази".

Как сообщили в управлении Федеральной службы наркоконтроля по Приморскому краю, наркодельцы были задержаны с поличным при попытке сбыта крупной партии тенамфетамина ("экстази"). Преступная группа целиком состояла из студентов различных вузов города. Всем задержанным по 21-22 года. Наркополицейские также изъяли черновую "бухгалтерию" наркоторговцев. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ - сбыт наркотиков в особо крупном размере, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Проводится следствие.