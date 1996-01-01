Новый главный пристав Приморья

Приказом министра юстиции РФ Юрия ЧАЙКИ назначен главный судебный пристав Приморского края.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Приморскому краю, на должность федеральной государственной гражданской службы руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю назначен Михаил СТЕПЧУК.