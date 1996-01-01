Гражданин Хохлов ответил за ложный донос

Вступил в законную силу приговор мирового судьи Солнечного района Хабаровского края, в соответствии с которым гражданин И. ХОХЛОВ осужден по ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации -заведомо ложный донос.

Ранее судимый за имущественные преступления житель поселка Солнечного И. Хохлов обратился в прокуратуру района с заявлением о привлечении к ответственности оперуполномоченного уголовного розыска Солнечного РОВД лейтенанта милиции С., который якобы избил его в ночное время на улице.

Проверкой было установлено, что сотрудник милиции в указанное Хохловым время находился совершенно в другом месте, а заявитель был избит своими же "собратьями" по преступному промыслу. В ходе следствия был установлен мотив подачи заявления - желание отомстить сотруднику милиции, за то, что он в свое время раскрыл кражу, совершенную Хохловым. И. Хохлов осужден по ч. 2 ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.