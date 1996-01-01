Задержан убийца "опера"?

По подозрению в совершении убийства сотрудника уголовного розыска задержан ранее судимый мужчина, 1984 года рождения, проживавший до недавнего времени на улице Стрельникова, неподалеку от места происшествия.

Погибшего сотрудника обнаружили ночью 24 апреля у дома №52 по улице Трехгорной. Специалисты сразу обратили внимание на следы жестоких побоев и беспорядочные колото-резаные ранения. С места происшествия были изъяты осколки бутылки со следами крови и документы погибшего. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мотивы и обстоятельства совершенного им убийства сейчас уточняются. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу, следствие также проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям.