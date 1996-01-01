Таможенники закрывали глаза на недоплаченные полмиллиона

Хабаровская транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в Хабаровской таможне, выразившиеся в незаконном и необоснованном прекращении дел об административных правонарушениях.

В частности, незаконно прекращено дело об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью "Новый век". В счет исполнения заключенного между этим обществом и торгово-экономической компанией "Канн Цзя" (КНР) внешнеэкономического контракта была подана грузовая таможенная декларация на товары, ввезенные на таможенную территорию России, послужившая основанием для занижения таможенных платежей. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 592 099,47 руб.