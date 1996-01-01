"Одноруких бандитов" ограбили на 240 тысяч

Добычей бандитов, ограбивших зал игровых автоматов "Беринг" в Хабаровске, стали 240 тыс. руб. Как сообщили РИА "Новости" во вторник в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, ограбление произошло в 4 часа утра.

По информации милиции, грабители приставили к затылку задремавшего охранника зала игровых автоматов предмет, похожий на пистолет и связали его скотчем.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. В ходе следствия уже установлено, что преступники хорошо знали место нахождения выручки. Обычно она забирается директором ежедневно, однако, в связи с его отъездом в командировку, накопилась столь внушительная сумма. В настоящее время милиция ищет нападавших и их сообщников.