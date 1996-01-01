Захожу на грядку!

Эта история началась с того, что совершенно гражданский человек Эльвира КОРОБИЙ, приехав на свой дачный участок, вместо привычного пугала была встречена часовым в военной форме. А вместо грядок она обнаружила... шлагбаум и две вертолетные площадки.

Нет, это был не кошмарный сон и не горячечный бред. Сколь ни терла Эльвира Николаевна глаза, сколь ни озиралась по сторонам в надежде что она попросту заблудилась, две вертолетные площадки со стоящими на них винтокрылыми машинами упорно не хотели исчезать. Истиной было и то, что расположились они на ее собственной, кровной, некогда тщательно вскопанной и унавоженной дачной земельке, что была давным-давно отмерена и нарезана ей в районе села Краснознаменка, на 37-м километре автотрассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Случилось это весной 2001 года. Точку в злоключениях Эльвиры Коробий поставил Хабаровский районный суд весной 2005 года.

Непобедимая и легендарная

Итак, в одночасье Эльвира Николаевна из землевладелицы переквалифицировалась в ходока и отправилась на поиски справедливости, которые заняли 4 года. Перво-наперво, Коробий отправилась к руководству двух воинских частей, расположенных по соседству с тем, что некогда было ее дачным участком.

К безмерному удивлению Эльвиры Николаевны обе части отказались признаться в том, что злополучные вертолетные площадки принадлежат им. Более того, командиры частей заверили женщину в том, что к незаконному возведению данных сооружений они не имеют никакого отношения, так как в этих воинских частях нет строительных подразделений и техники, необходимой для возведения взлетно-посадочных площадок.

Руководство одной из частей апеллировало к тому, что в их распоряжении уже имеется и аэродром, и вертолетные площадки и необходимости строить дополнительные, да еще незаконно, на чужой земле у них не возникало! Отговорка командира второй воинской части, в ворота которой постучала Коробий, была еще проще: часть никогда не входила в состав КДВО, поэтому никаких претензий к ней и быть не может!

В общем, войсковые части никаких действий, нарушающих права Эльвиры Николаевны Коробий, не совершали. А между тем с того места, где раньше были грядки Эльвиры Николаевны, продолжали стартовать в небо боевые вертолеты...

Так и не найдя правды у командиров непобедимой и легендарной, женщина обратилась непосредственно к командованию КДВО.

По следам грядочных оккупантов

По заявлению гражданки Коробий было проведено тщательное расследование с участием представителей ДВО, в ходе которого командование признало, что действительно "на земельном участке, принадлежащем Эльвире Николаевне, Дальневосточным военным округом возведены две вертолетные площадки". Согласно акту обследования вышеупомянутого участка занятая ими площадь составила 755 квадратных метров, на протяжении которых, в результате строительных работ, был полностью уничтожен плодородный слой почвы.

Командование округа признало неправомерность своих действий и принесло гражданке Коробий свои извинения. Одновременно Командующим войсками КДВО был дан приказ демонтировать вертолетные площадки, а на поврежденном участке произвести рекультивацию почвы (восстановление плодородного слоя). Указанные работы должны были завершиться к 30 марта 2002 года.

И действительно, площадки были демонтированы. Немыми свидетельствами пребывания военных на земле Коробий продолжали оставаться лишь горы дернины и отвалы гальки, устилавшие изрытый колесами тяжелой техники участок. Бросать семена в бесплодные камни не имело никакого смысла. Посадка картофеля вновь отпадала.

Несмотря на неоднократные уверения командования КДВО о скором устранении последствий незаконного строительства, ни в 2003, ни в 2004 году военные так и не соизволили "прибрать" за собой. Эльвира Николаевна, вынужденная провести три года без дачного урожая (что для среднестатистического российского пенсионера катастрофе подобно), обратилась в суд.

Три наряда вне очереди!

Тщательно взвесив и проанализировав все обстоятельства дела, Хабаровский районный суд решил обязать Дальневосточный военный округ произвести рекультивацию (убрать дернину и гальку, произвести выравнивание поверхности) земельного участка, принадлежащего на правах собственности Эльвире Николаевне Коробий, площадью 1 га. А также взыскать с Дальневосточного военного округа в пользу Коробий возмещение убытков, включая упущенную выгоду (стоимость потерянного потенциального урожая за 4 года) в размере 324 тыс. 64 рублей (с 64 копейками!).

Если военные не промедлят с исполнением решения суда, то у Эльвиры Николаевны есть вполне реальный шанс вовремя произвести огородные посадки и вкусить-таки вожделенные плоды собственного труда!

Везет, но не всем

Увы, увы... то, что простой дальневосточной дачнице удалось привлечь к ответу защитников отечества, скорее исключение из правил, чем закономерность. Зачастую, виновные в погонах так и не находятся.

Несколько лет тому назад через село Матвеевка, что находится под самым Хабаровском, возвращалась с учений танковая колонна. Кто-то из танкистов, не настрелявшийся на полигоне, а может быть, движимый извечной ненавистью пролетариата к "проклятым буржуинам", шарахнул из танкового орудия прямой наводкой по новенькому кирпичному коттеджу. В доли секунды от дома осталась куча битого кирпича, стекол, шифера, да искореженных труб. Виновных среди танкистов так и не нашли...