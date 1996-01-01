Дальневосточный округ будут защищать от информтеррора

В ДВФО разрабатываются меры по защите информационных технологий от террористических угроз.

Полномочный представитель Президента России в ДВФО Константин ПУЛИКОВСКИЙ, возглавляющий дальневосточную антитеррористическую комиссию, дал соответствующее поручение руководителям федеральных и региональных органов власти краев и областей Дальнего Востока. "У нас очень много в этом направлении проблем. Крупные учреждения и организации, органы власти зачастую имеют незащищенные компьютерные системы", - сказал полпред.

К. Пуликовский отметил, что он обладает информацией о попытках террористов внедряться через Интернет в электронные базы данных органов власти, банков, коммерческих организаций. "У нас несколько таких фактов было по субъектам федерации Дальнего Востока. Нам пришлось предпринять меры", - заявил полпред.

К. Пуликовский также отметил, что для борьбы с терроризмом в электронной сфере необходимо решить финансовые вопросы и проблемы подготовки квалифицированных кадров. "К сожалению, сегодня органы власти и крупные предприятия не обладают ни тем, ни другим для обеспечения защиты своих информационных систем от террористических угроз", - заключил К. Пуликовский.