Воры под законом

Целую серию задержаний провели в Комсомольске-на-Амуре сотрудники дальневосточной милиции и прокуратуры. Силовую поддержку всех мероприятий обеспечивал отряд милиции специального назначения УВД Хабаровского края. Среди задержанных оказались сразу пять лидеров организованного преступного сообщества "Общак", в том числе три "вора в законе". За организацию преступного сообщества им светит до 15 лет лишения свободы. Cейчас по этому громкому делу проходят новые задержания.

Операция

12 мая прокуратурой Комсомольска-на-Амуре по материалам УБОП УВД Хабаровского края и Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело № 389912 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), в отношении пятерых ранее судимых жителей города юности. Трое из них - 44-летний Эдуард САХНОВ, 40-летний Олег СЕМАКИН и 30-летний Олег ШОХИРЕВ известны в криминальном мире как "воры в законе". Еще двое, 34-летний Константин КОШЕЛЕВ и 22-летний Александр СИТОВ, были в их ближайшем окружении. Все они составляли верхушку широко известного дальневосточного "Общака".

- Нас абсолютно не интересует, кто из этой пятерки "коронован", - отметил заместитель начальника отдела Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу Сергей КОСТЮКОВИЧ. - За то, что тот или иной гражданин, как говорится, называется, вором в законе, уголовная ответственность не предусмотрена. Нас интересуют конкретные преступные деяния. И если они их совершили и тем более создали преступное сообщество, за это надо отвечать. Еще раз подчеркиваю: мы работаем не "по понятиям", а по закону.

Уже четко установлено, что основной целью преступного сообщества были совершение разбойных нападений, краж чужого имущества, угонов транспортных средств, контроль за поставкой и сбытом наркотиков. ОПС "Общак" имело четко выраженную иерархическую структуру с распределением ролей между подчиненными преступными группировками и доходов, полученных в результате преступной деятельности, строгую дисциплину.

Все лидеры 14 мая были арестованы. По месту их жительства и на так называемых квартирах-базах, принадлежащих ОПС, практически за одни сутки был проведен двадцать один обыск.

Как рассказал начальник Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Александр ТАТАЛИН, изъято большое количество вещественных доказательств, в том числе видеоматериалы и личные записи, которые прямо или косвенно свидетельствуют о преступной деятельности не только арестованных лидеров, но и их окружения. Практически во всех адресах - и это многим бросалось в глаза - встречался портрет покойного ныне Евгения ВАСИНА, больше известного как Джем или Батя и входившего в свое время в десятку крупнейших "воров в законе" России и СНГ. Именно его считают "отцом" и основателем криминальной империи, названной "Дальневосточным общаком".

История

Более ста лет Дальний Восток использовался государством как регион с наибольшим количеством уголовно-исправительных учреждений. 30-е годы прошлого столетия были отмечены размахом лагерного строительства. "Культурный центр" России, беспокоясь о чистоте своих рядов, создал на периферии огромный регион с крайне высокими показателями криминальной "зараженности" населения. Только в Хабаровском крае располагалось более шестидесяти спецкомендатур. Все это привело к высокой концентрации на Дальнем Востоке лиц с темным прошлым, что сказалось на развитии как общеуголовной, так и организованной преступности в регионе, создав предпосылки для появления на Дальнем Востоке регионального преступного сообщества.

Евгений Васин родился в День милиции, 10 ноября 1951 года, в Комсомольске-на-Амуре. Первую судимость за драку он получил уже в 14 лет. Через три года он снова был осужден за хулиганство. Затем, в перерывах между последующими "ходками", создал в своем районе группировку, занимавшуюся, как сейчас принято говорить, крышеванием и рэкетом. За решеткой его команда держалась вместе и, жестоко расправляясь с обидчиками, заработала себе криминальный авторитет. Его "короновал" в тобольской тюрьме Дато ТАШКЕНТСКИЙ. Дато был личным другом ЯПОНЧИКА, пользовался среди "сидельцев" абсолютной неприкосновенностью и распространял этот иммунитет на тех, за кого он поручился словом. Среди немногих таких людей числился и Васин, получивший кличку Джем. Прозвище осталось у него от его футбольного прошлого - от времени, когда он еще был простым парнем и обожал яблочное повидло в жестяных банках - чуть ли не единственное доступное тогда лакомство.

Став "вором в законе", на зоне Джем исполнял роль третейского судьи, "смотрящего". Во второй половине 90-х Васин собрал "общак" в родном Комсомольске-на-Амуре, сделав его криминальной столицей региона, и двинулся покорять окраину России. К несговорчивым применялись "санкции" - квартирные кражи, поджоги дач и гаражей, физические расправы.

В эфире местной телекомпании Васин напрямую заявил: "Это мой край, и я хочу, чтобы здесь у меня был порядок". Московская организованная преступность его сильно недолюбливала из-за склонности к автономности. Внешне же на воле Джем вел жизнь добропорядочного гражданина. Открыл благотворительный фонд "Сострадание", помогавший бомжам и заключенным, на острове Маланкин на Амуре организовал спортивный лагерь для беспризорников. Но именно наличие связей с исправительно-трудовыми учреждениями (ИТУ) обусловило приоритетную роль воровского общака в структуре организованной преступности Дальневосточного региона. А занятия с молодежью на поверку оказались подготовкой подрастающей смены.

В 2001 году произошел беспрецедентный теракт в комсомольском кафе "Чародейка". Тогда заживо сгорели восемь человек, два десятка молодых людей получили серьезные ожоги и травмы. Следствие вышло на Джема. "Общак" тут же устами подконтрольной ему организации "Сострадание" открестился от "Чародейки" и развернул собственную кампанию - в школах и училищах стали появляться люди, убеждавшие, что братва не имеет к этому никакого отношения. Был даже организован сбор подписей в защиту четырех человек, обвиняемых в поджоге.

Но когда они начали давать показания, сразу стало ясно, что Джем причастен к этому чудовищному преступлению напрямую. Члены "Общака" не могли его ослушаться просто от страха быть наказанными. Вот какие показания по поводу устройства "Общака" дал Павел РЕВТОВ, один из участников поджога в "Чародейке":

- Верховную роль в "Общаке" играет главный "вор в законе", ему подчиняются другие воры. За ним идут "ответственные" по районам и кварталам. Последним подчиняются все судимые, а также "мужики", т.е. те, кто нормально относится к "Общаку" и может оказать помощь. "Квартальные" следят и за молодежью старше 14 лет, судимыми и несудимыми. Все "ответственные" имеют мобильную связь. Есть у нас и специальные квартиры - "базы", где наши регулярно дежурят. После краж часть денег обязательно сдается в общую казну - "ответственному" по кварталу, который половину отдает "ответственному" за район, а тот уже отдает процент самому "вору в законе". Поступают деньги также от предпринимателей, из торговых точек и киосков.

В сентябре, когда Джема взяли, в Комсомольске шел снег. Это был самый серьезный удар правоохранительных органов по дальневосточному "Общаку", который после этого сразу утратил былую силу. Но сам Васин даже не дожил до суда, скончавшись в хабаровском СИЗО от сердечного приступа.

Перспектива

Когда арестовывали преемников Джема, тоже шел снег.

- Это еще далеко не победа над организованной преступностью, - говорит Александр ТАТАЛИН. - Но этим задержанием и арестом развенчана неприкасаемость воровских авторитетов. И ни у кого не должно быть каких-либо иллюзий. Если человек совершил преступление, он рано или поздно будет привлечен к уголовной ответственности. Вопрос только в том, как грамотно сработают правоохранительные органы. Темой же "Общака", поверьте, и дальневосточная милиция, и прокуратура занимаются не один год...

И еще предстоит сделать очень и очень многое. И не только по "Общаку". Анализ показывает, что основные направления криминальных интересов организованной преступности в округе - лес, биоресурсы, драгоценные металлы и камни, ТЭК, автомобильный бизнес, а также преступления общеуголовной направленности.

За последние два года милиции округа во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами удалось добиться ослабления позиций дальневосточных криминальных группировок. Только в прошлом году раскрыто 1874 преступления, совершенных ОПГ (что на 13,6% больше, чем в 2003 году). Среди них шестнадцать (АППГ - два) - по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также 25 случаев бандитизма и 526 преступлений экономической направленности.

- Поэтому задержание комсомольских лидеров, это, конечно, очень хорошо, - говорит Сергей Костюкович. - Но чтобы обеспечить экономическую безопасность на Дальнем Востоке России, предстоит выдавить из бюджетообразующих отраслей региона не одну преступную группировку, чтобы лишить ОПГ, и в первую очередь те, которые имеют так называемые трансграничные связи, финансовых потоков и возможности легализовывать денежные средства, добытые преступным путем.

Досье Сахнов Эдуард Георгиевич 07.01.1961 г. р., кличка Сахно, уроженец г. Комсомольска-на-Амуре. "Коронован" в 1990 г. Судим: 1979 г. - ст. 206 ч. 2 УК РСФСР - 2 года лишения свободы, 1982 г. - ст. 146 ч. 2 УК РСФСР - 7 лет л. с. Лидер дальневосточного ПС "Общак".

Досье Шохирев Олег Слатославович 31.01.1975 г. рождения, клички Леший, Пенсионер, уроженец г. Комсомольска-на-Амуре. "Коронован" в 1996 г. в г. Москве. Судим в 2003 году по ст. 139 ч. 1, 213 ч. 2 п. а УК РФ. По имеющимся сведениям, курирует вопросы, связанные с вовлечением в "Общак" несовершеннолетних. В криминальных кругах его называют также "ответственным за Якутию".