"Нарушителя" задержат на центральной площади

28 мая, в День пограничника, во Владивостоке состоится военно-спортивный праздник.

Он начнется в 11.25 прохождением парадного расчета соединений и частей Владивостокского гарнизона, сводного военного оркестра по улице Светланской на центральную площадь города. Там будет работать выставка вооружений и техники, которую используют для охраны границы. В программе праздника - парад, показательные выступления инструкторов служебных собак и их питомцев. Подразделения быстрого реагирования покажут приемы рукопашного боя и действия по захвату террористов. Зрители смогут увидеть, как происходит задержание "учебного" нарушителя границы. Кроме того, на 33-м причале будет пришвартован пограничный корабль, на борт которого с 14 до 16 часов смогут подняться все желающие. Завершением праздника станет фейерверк, который в 22 часа озарит небо над Спортивной гаванью.