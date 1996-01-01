Убил и попросил прощения

Сутки потребовались сотрудникам правоохранительных органов Приморья, чтобы раскрыть двойное убийство, совершенное в Спасском районе.

Как сообщили в пресс-службе краевого УВД, в Спасском районе в советское время собирались построить станцию космической связи для слежения и посадки кораблей типа "Буран". Сегодня от тех времен остались лишь полуразрушенные здания, которые местные жители продолжают разбирать. Известно, что два работника жили прямо там же, в небольшой сторожке.

В очередной раз им, как обычно, привезли продукты. Но глазам прибывших арендаторов предстала страшная картина: в залитой кровью каморке лежали два трупа. Причиной смерти стали неоднократные черепно-мозговые травмы.

Сотрудники милиции и прокуратуры потратили несколько часов на то, чтобы выяснить личности погибших и определить круг их общения. Меньше чем через сутки подозреваемый в убийстве был установлен и задержан: стало известно, что он находился в давних и не самых лучших отношениях со своими жертвами. В такой ситуации, да еще подогретой алкоголем, хватило нескольких резких слов, чтобы ссора закончилась трагедией. А орудием убийства, предположительно, стал топор.

Оперативники, работавшие на месте преступления, вспоминают все увиденное с содроганием. А вот у самого подозреваемого нервы оказались крепче: присев рядом с двумя убитыми, мужчина помянул их оставшейся водкой и даже попросил прощения, после чего совершенно спокойно отправился восвояси. В настоящий момент он дает признательные показания. Ведется следствие.