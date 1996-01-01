Железнодорожники померялись медицинскими навыками

Мастерство по оказанию первой медицинской помощи продемонстрировали санитарные дружины и посты южного направления Владивостокского отделения ДВостЖД.

164 участника соревнований съехались на прошлой неделе в краевой центр, чтобы показать умение пользоваться средствами индивидуальной защиты и специальными приборами в очагах массового поражения, грамотно произвести санитарную обработку больных и эвакуировать раненых.

Соревновались 11 команд железнодорожных предприятий Владивостока, ст. Угольной, Артема, Смоляниново, Партизанска. 1 место среди санитарных дружин заняла команда вагоно-пассажирского депо, а среди санитарных постов - станция Первая Речка.