Секретное оружие России

Министр обороны РФ заявил, что дальнейшее сокращение армии может стать угрозой для национальной безопасности страны. Он также поведал журналистам, что Россия ударными темпами разрабатывает новое секретное оружие.

В интервью "Российской газете" Сергей ИВАНОВ рассказал о том, как его ведомство видит будущее российской армии. Едва ли слова министра обрадуют сторонников продолжения военной реформы. "За 15 лет Российские Вооруженные силы сократились с 3,2 млн человек до 1,2 млн - почти в три раза. Но сокращать еще дальше - поставить под угрозу национальную безопасность нашей территории", - сказал чиновник.

По словам Иванова, армия "должна быть мобильной". "Части размещены по стране относительно равномерно, но с учетом угроз, а не "официальных противников". Эти части постоянной готовности в случае необходимости могут перебрасываться куда угодно достаточно быстро авиационным транспортом", - отметил он. Не менее важным, по мнению Иванова, является и то, чем будущая армия будет воевать: "Перевооружение идет. Опять-таки не по тысяче танков, как в советское время было, а принятие на вооружение только новых образцов того, что реально нужно для обеспечения безопасности и способно парировать реальные, а не мифические угрозы. Прежде всего - борьбу с терроризмом".

Очевидно, что до создания такой "армии мечты" еще жить и жить, а вот отказаться от сокращения имеющейся можно уже сейчас. Да и сокращать, в общем, незачем, ведь, судя по словам Иванова, армия уже сейчас могла бы стать примером для всей страны. "По уровню правонарушений в армии их в два раза меньше, чем на гражданке, по стране. Естественно, в пересчете на душу населения", - сказал министр, не уточнив, кто и как считал.

Сергей Иванов также заявил, что Россия разрабатывает секретное оружие нового типа. "Над этим многие страны работают, в том числе и мы. Над современными системами оружия. И, конечно, никто из наших партнеров или союзников об этом не знает и не узнает, пока оно не будет испытано", - заявил министр. Заодно он объяснил, зачем все это надо. "В мире считаются с силой и уважают сильного. В хорошем смысле этого слова - не агрессивного, но сильного", - сообщил Иванов.